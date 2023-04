Największy polski bank bez szefa, Paweł Gruza rezygnuje. Rusza giełda nazwisk

Paweł Gruza, pełniący obowiązki prezesa PKO BP, 6 kwietnia poinformował o rezygnacji z tego stanowiska ze skutkiem na koniec dnia 12 kwietnia 2023 r. Rozpoczęły się spekulacje, kto obejmie stery największego banku w Polsce.

Paweł Gruza nie doczekał się na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie przez niego stanowiska prezesa PKO Banku Polskiego. Rezygnuje z kierowania pracami największego banku w Polsce.

Wśród możliwych następców Gruzy wymieniany jest Dariusz Szwed, obecny wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Robert Pietryszyn, przewodniczący rady nadzorczej PKO BP, Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.

Zysk netto grupy PKO BP w 2022 r. wyniósł ponad 3,3 mld zł, a rentowność mierzona zwrotem z kapitału (ROE) osiągnęła poziom 9,7 proc. Wartość aktywów grupy wzrosła w ciągu ostatniego roku o 13 mld zł do poziomu 431 mld zł, a depozyty klientów do około 340 mld zł (+17 mld zł r/r).

O kondycji polskich banków będziemy rozmawiać podczas debaty "Sektor bankowy" na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym, który 24-26 kwietnia odbędzie się w Katowicach.

Paweł Gruza 6 kwietnia 2023 r. poinformował o rezygnacji ze skutkiem na koniec dnia 12 kwietnia 2023 r. z kierowania pracami zarządu banku PKO BP oraz z ubiegania się o pełnienie funkcji prezesa banku.

Jak podkreślono, złożona rezygnacja, zgodnie z informacją zawartą w jej treści, nie oznacza rezygnacji Pawła Gruzy z uczestnictwa w składzie zarządu banku ani z pełnienia funkcji wiceprezesa.

O odwołaniu Pawła Gruzy ze stanowiska p.o. prezesa PKO BP mówiło się od kilku tygodni.

Jak podaje portal Gazeta.pl, nowym prezesem PKO BP ma zostać Dariusz Szwed, obecny wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W innych mediach pojawią się nazwiska kilku innych osób, które mogłyby, lub chciałyby objąć stanowisko prezesa PKO BP. Radio RMF FM podało, że prezesem miałby zostać Robert Pietryszyn, przewodniczący rady nadzorczej PKO BP, lub Jerzy Kwieciński, obecny wiceprezes Banku Pekao.

To już piąta zmiana na stanowisku szefa PKO BP od maja 2021 r., kiedy ze stanowiska prezesa banku zrezygnował Zbigniew Jagiełło, który kierował nim przez prawie 12 lat.

To może być początek kadrowej rewolucji w PKO BP

Gazeta.pl spekuluje, że rezygnacja Pawła Gruzy może być początkiem kadrowej rewolucji w PKO BP. Zdaniem portalu o rezygnacji Pawła Gruzy przesądził Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który ma być niezadowolony, że zarząd PKO BP nie realizował poleceń rządu. Bank - zdaniem rządu - proponował zbyt niskie oprocentowania dla depozytów. Brak takiej ofensywnej polityki ściągania pieniędzy z rynku daje z kolei pole do wzrostu inflacji i stąd ta złość w centrali PiS i samego prezesa.

Ponad 3,3 miliardy złotych zysku i 11,7 milionów klientów

Głównym akcjonariuszem PKO BP jest Skarb Państwa, posiadający 29,43 proc. jego akcji.

Zysk netto grupy PKO BP w 2022 r. wyniósł ponad 3,3 mld zł, a rentowność mierzona zwrotem z kapitału (ROE) osiągnęła poziom 9,7 proc.

Wartość aktywów grupy PKO BP wzrosła w ciągu ostatniego roku o 13 mld zł, do poziomu 431 mld zł. Depozyty klientów wzrosły do około 340 mld zł (+17 mld zł r/r), głównie w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej. Odbyło się to jednocześnie przy wzroście liczby klientów do 11,7 mln i przyroście 0,5 mln liczby nowych rachunków.

Bank posiada 967 oddziałów oraz 349 agencje.

Z ministerstw aktywów i finansów do zarządu PKO BP

Paweł Gruza kierował pracami zarządu PKO BP od 8 sierpnia 2022 r. Od tego czasu nie uzyskał akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na objęcie stanowiska prezesa banku. Media tłumaczyły to konfliktem pomiędzy Mateuszem Morawieckim (przez jego obóz ma być kontrolowany KNF) a Jackiem Sasinem (z którym jest kojarzony Paweł Gruza).

Paweł Gruza od 10 września 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych w KGHM Polska Miedź. Od listopada 2016 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Był też podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w okresie kwiecień – listopad 2016 roku.

Zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Ekspert i członek zarządu Fundacji Republikańskiej w latach 2007 – 2016. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

To oni wymieniany są wśród możliwych następców Pawła Gruzy

Dariusz Szwed od 2021 r. jest członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dariusz Szwed ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Alior Banku, jednocześnie był prezesem zarządu Alior TFI.

Wcześniej, od roku 1995 był związany z Santander Bank Polska, ostatnio jako dyrektor departamentu private banking. Przypomnijmy, że prezesem w Banku Zachodnim WBK (który potem zmienił nazwę na Santander Bank Polska) był premier Mateusz Morawiecki.

Robert Pietryszyn to przewodniczący rady nadzorczej PKO BP. Karierę rozpoczynał w butiku inwestycyjnym Profes. W latach 2006-2008 związany z Grupą KGHM, następnie do 2011 roku prowadził działalność consultingową. Od 2011 roku odpowiedzialny za największą inwestycję w powojennej historii Wrocławia.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję między innymi członka zarządu PZU S.A., PZU Życie S.A. oraz Prezesa Grupy Lotos. Wykładowca zarządzania strategicznego, członek wielu Rad Nadzorczych.

Jerzy Kwieciński, obecny wiceprezes Banku Pekao, w latach 1993-2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, w Przedstawicielstwie w Polsce - zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o., w latach 2008-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 roku objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategię Spójności 2007-2013.

W latach 2008-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W listopadzie 2015 roku został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 roku sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju a od września 2019 roku jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 roku Zajmował się m. in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności. Od stycznia do października 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) oraz zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. oraz był Przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway.

Jerzy Kwieciński zasiada w radach nadzorczych jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o.

