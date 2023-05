Największy polski bukmacher widzi niesłabnące zainteresowanie ze strony graczy

Notowany na warszawskiej giełdzie STS Holding zanotował bardzo dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2023 roku. Zysk netto wzrósł w ujęciu rok do roku o 20 proc. przy 7-proc. wzroście przychodów.

Grupa STS - jeden z największych bukmacherów w Europie Centralnej oraz największy bukmacher w Polsce - wygenerowała w pierwszym kwartale 2023 roku przychody w wysokości 153 mln zł, co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku. Zysk netto grupy wzrósł o 20 proc. rok do roku, osiągając poziom 54 mln zł. Jednostkowy zysk netto głównej spółki wyniósł 70 mln zł, co oznacza wzrost o 18 proc. rok do roku.

Skorygowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) grupy STS w pierwszym kwartale wyniosła 80 mln zł, czyli o 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- Pomimo wysokiej bazy z pierwszego kwartały 2022 roku wygenerowaliśmy jeszcze lepsze rezultaty i pod względem zysku netto ostatni kwartał był rekordowy w historii spółki. Nieprzerwanie notujemy niesłabnące zainteresowanie i wysoką aktywność naszych graczy. Spodziewamy się utrzymania tego trendu do końca rundy wiosennej lig piłkarskich. Ponadto jesienią, po powrocie krajowych oraz międzynarodowych rozgrywek piłkarskich, aktywność graczy i ich liczba powinny pozytywnie przełożyć się na wyniki grupy - mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Jak podała spółka, wartość zawartych zakładów w pierwszym kwartale 2023 roku (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) wyniosła 1,193 mld zł i była wyższa o 16 proc. rok do roku, gdy w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 1,026 mld zł.

Grupa STS zakończyła działalności na rynkach zagranicznych - w Wielkiej Brytanii oraz Estonii - zamykając możliwość rejestracji kont. Celem reorganizacji jest możliwie pełne wykorzystanie potencjału rynku polskiego, który pozostaje najistotniejszym obszarem działalności Grupy STS.

STS jest na GPW wyceniany na 3,2 mld zł. Największą pozycję w akcjonariacie (33,7 proc. akcji) posiada spółka Juroszek Investments.

