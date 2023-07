Największy polski producent gier będzie zwalniać. Wycena akcji poszła w górę

Analitycy DM BOŚ podnieśli cenę docelową dla akcji CD Projektu do 152 zł ze 112 zł, podtrzymując rekomendację "trzymaj".

W poniedziałek ok. 1,5 godziny przed zamknięciem sesji notowania są na poziomie 163,90 zł, co oznacza stratę o 0,3 proc.

"Nasza 12-miesięczna wycena docelowa dla spółki rośnie do 152 zł na akcję pod wpływem założenia niższego WACC (średni ważony koszt kapitału – red.) w okresie oznaczonym do 12,1 proc. (poprzednio 14,2 proc.) ze względu na obniżenie stopy wolnej od ryzyka i premii za ryzyko dla kraju, pewnych zmian prognoz oraz przesunięcia do przodu horyzontu wyceny w czasie" – czytamy w raporcie.

Analitycy DM BOŚ są zdania, że po ostatnich wzrostach kursu akcji spółka jest wyceniona odpowiednio, dlatego podtrzymują rekomendacje: długoterminową fundamentalną „trzymaj” i krótkoterminową relatywną (do rynku) „neutralnie”.

Według prognoz DM BOŚ, w II kw. 2023 roku CD Projekt miał 148,5 mln zł przychodów, 31,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 24,7 mln zł zysku netto.

W I kw. 2023 przychody sięgnęły 174,8 mln zł, zysk netto 69,7 mln zł.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu zarząd CD Projektu zapowiedział zwolnienie blisko 100 pracowników (ok. 9 proc.). Szacowana wartość rezerwy na koszty związane z rozwiązaniem umów z personelem, w tym koszty odpraw, to ok. 4,5 mln zł.

