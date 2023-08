Największy polski ubezpieczyciel liczy na bardzo udany rok

Grupa PZU liczy, że przychody z ubezpieczeń wzrosną na koniec 2024 roku do 28 mld zł, a w całym 2023 roku jej wyniki będą lepsze niż w roku ubiegłym - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.

Obecnie grupa PZU planuje do 2024 roku osiągnąć 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń. Prognozowany zysk netto w 2024 roku ma wynieść 4,3 mld zł, czyli o 26 proc. więcej niż zysk netto w 2022 roku.

Członek zarządu spółki, Tomasz Kulik, wyraził nadzieję, że PZU uda się utrzymać wyniki zaraportowane w pierwszym tegorocznym półroczu w całym 2023 roku.

- Zadowalające wyniki są widoczne niemal w każdym segmencie i mam nadzieję, będziemy to w stanie utrzymać do końca tego roku, co powinno przełożyć się na bardzo dobre wyniki za cały bieżący rok. Cały czas wierzymy, że cel 28 mld zł na koniec przyszłego roku jest w naszym zasięgu - powiedział Kulik na konferencji.

Zysk w pierwszym półroczu 2023 wyższy o prawie połowę w ujęciu rok do roku

Po pierwszej połowie 2023 roku przychody brutto z ubezpieczeń wyniosły 13 mld zł, a zysk netto grupy jest na poziomie 2,7 mld zł. W całym 2022 roku grupa zarobiła "na czysto" niespełna 3,4 mld zł.

Z opublikowanych danych za pierwsze półrocze wynika, że w pierwszej połowie 2023 roku Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z oferowanych ubezpieczeń do około 13 miliardów złotych z 12,05 miliarda w analogicznym okresie roku minionego. W tym czasie zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2,7 miliarda złotych i był wyższy prawie o 50 procent w ujęciu rok do roku.

Przychody z tytułu ubezpieczeń w drugim kwartale wzrosły do poziomu 6,6 miliarda złotych z 6,05 miliarda w drugim kwartale 2022 roku. Zysk netto zaś wyniósł 1,545 miliarda złotych wobec 949 milionów złotych przed rokiem.

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej w roku 2022 wyniósł prawie 3,4 mld zł, był nieco powyżej wyniku z roku poprzedniego. Był to najlepszy rezultat od 13 lat.

Grupa PZU na giełdzie jest wyceniana na prawie 36 mld zł, co czyni ją piątą największą spółką w indeksie WIG20. Głównymi akcjonariuszami PZU są: Skarb Państwa z pakietem 34,2 procent akcji i OFE Nationale-Nederlanden, która ma 5 procent akcji.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl