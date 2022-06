Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wzrósł do 24,8 mld dolarów

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski w minionym roku wzrósł do 24,8 mld dolarów z 13,8 mld dolarów w 2020 roku - podała agenda ONZ ds. handlu UNCTAD. Globalnie także odnotowano wzrost, ale zmiana klimatu biznesowego sprawia, że w tym roku jest on niemożliwy do powtórzenia.

W 2021 r. napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do naszego kraju wyniósł 24,8 mld dolarów względem 13,8 mld dol. w 2020 roku. W 2019 roku napływ BIZ do Polski wyniósł 13,5 mld dol.

Jednocześnie odpływ inwestycji z Polski w 2021 roku wyniósł 178 mln dolarów wobec 1,3 mld dol. w 2020 roku.

"Napływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) powróciły do poziomu sprzed pandemii i w 2021 osiągnęły 1,58 bln dolarów - wzrost o 64 proc. w porównaniu z 2020 r. Jednak perspektywy na ten rok są ponure" - napisano w raporcie "UNCTAD World Investment Report 2022".

UNCTAD pisze, że w tym roku klimat biznesowy i inwestycyjny zmienił się dramatycznie. Wojna w Ukrainie doprowadziła do potrójnego kryzysu: wysokich cen żywności i paliw oraz zacieśnienia polityki pieniężnej.

"Oznaki słabości pojawiają się już w tym roku. Wstępne dane za pierwszy kwartał pokazują, że ogłoszenia dotyczące projektów greenfield spadły o 21 proc. na całym świecie, transgraniczna aktywność w zakresie fuzji i przejęć spadła o 13 proc., a międzynarodowe transakcje finansowania projektów spadły o 4 proc." - napisano.

"W tym roku nie da się utrzymać tempa wzrostu z 2021 r." - dodano.

