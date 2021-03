Narodowe Centrum Nauki ogłasza dwa konkursy; ich budżet to 430 mln zł

Dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej ogłosiło w poniedziałek Narodowe Centrum Nauki. Ich budżet do 430 mln zł.

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki (NCN) w komunikacie przesłanym PAP, ogłoszony po raz dwudziesty pierwszy konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Sprecyzowano, że mogą w nim brać udział zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego, jak i doświadczeni badacze. Wymogiem jest jednak posiadanie przez kierownika projektu w swoim dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej bądź jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego. Podkreślono, że w zgłaszanych do finansowania projektach możliwe jest wykorzystanie przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub współpraca z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Budżet konkursu w tej edycji wynosi 400 mln zł.

NCN zwraca uwagę w przesłanym komunikacie, że ważną zmianą w tej edycji konkursu OPUS jest wprowadzenie możliwości zatrudnienia osoby na stanowisku badacza (senior researcher). Tłumaczy, że jest to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, na którym możliwe jest zatrudnienie osoby ze stopniem doktora uzyskanym co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem.

Drugim ogłoszonym w poniedziałek przez NCN konkursem jest PRELUDIUM 20. Jest on skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Jak czytamy w informacji przesłanej przez NCN, zgłaszane do finansowania projekty muszą być poświęcone badaniom podstawowym, a skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby wraz z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W ramach tego konkursu można ubiegać się o środki w wysokości do 210 tys. zł na projekt. W tej edycji konkursu młodzi badacze będą mogli otrzymać łącznie 30 mln zł.

Termin składania wniosków w konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21 upływa 15 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-03-15-ogloszenie-konkursow-opus-21-preludium-20.

