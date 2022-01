Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2021 r. młodym badaczom blisko 827 mln zł

W konkursach krajowych i międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (NCN) uczeni na początku kariery otrzymali w 2021 r. niemal 827 mln złotych, co stanowiło 51 proc. kwoty przyznanej w tym czasie wszystkim badaczom - podało w środę NCN.

W środę NCN opublikowało opracowanie "Finansowanie młodych naukowców w konkursach NCN", przygotowane przez Zespół ds. Analiz i Ewaluacji.

Z komunikatu wynika, że NCN organizuje konkursy otwarte dla naukowców na wszystkich etapach kariery. W ofercie są programy skierowane dla osób rozpoczynających pracę, dojrzałych badaczy i takie, w których młodsi naukowcy rywalizują z bardziej doświadczonymi uczonymi.

Z dokumentu wynika m.in., że przez ostatnie sześć lat naukowcy na początku kariery otrzymali w ramach konkursów organizowanych przez NCN łącznie ponad 3,75 mld złotych, co stanowiło 46 proc. ogólnej kwoty przyznanej w tym czasie przez Centrum. Młodzi uczeni to osoby jeszcze przed doktoratem lub do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora.

W ubiegłym roku rozwój młodych naukowców wsparła ponad połowa kwoty przyznanej przez Centrum. W konkursach krajowych i międzynarodowych otrzymali oni na badania, stypendia i staże podoktorskie niemal 827 mln złotych, co stanowiło 51 procent kwoty przyznanej w tym czasie wszystkim badaczom.

"Nasz system oceny wniosków, w którym stawiamy na jakość, a nie na ilość w ocenie dorobku, sprzyja młodym naukowcom. Biorą oni udział w konkursach, które są skierowane tylko do nich, ale też z powodzeniem konkurują ze starszymi badaczami w innych programach" - powiedział cytowany w komunikacie NCN jego dyrektor prof. Zbigniew Błocki. I dodał, że jest "zbudowany tymi statystykami."

Centrum wsparło 845 projektów złożonych przez młodych uczonych w konkursach skierowanych tylko do nich oraz 629 wniosków w programach, w których biorą naukowcy na różnych etapach kariery. Budżet konkursów Preludium, Preludium Bis, Sonata i Sonatina wyniósł 331 mln. Wartość projektów kierowanych przez stojących na progu kariery uczonych w konkursach takich jak Opus, Sonata Bis, Miniatura, Beethoven i Daina to 247 mln złotych. Na staże podoktorskie i stypendia doktoranckie NCN przeznaczyło odpowiednio - 117 i 131 mln złotych.

