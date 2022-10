Narodowy Bank Polski kontratakuje. Kiedyś członkowie RPP byli "lepiej wychowani"

Narodowy Bank Polski wydał komunikat, w którym odniósł się do krytyki niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej. Konflikt trwa od momentu, gdy część członków RPP zarzuciła NBP pod przewodnictwem Adama Glapińskiego ograniczanie swobody działania i błędną politykę.

Narodowy Bank Polski odniósł się do krytyki ze strony członków Rady Polityki Pieniężnej – Przemysława Litwiniuka i Joanny Tyrowicz.

"Kampania medialna tego rozmiaru może trwale ingerować w wizerunek NBP i wpływać na stabilność systemu finansowego kraju” - czytamy w komunikacie.

- Atmosfera pracy w NBP nie sprzyja włączeniu wszystkich członków Rady w proces analityczny i decyzyjny - mówi prof. Przemysław Litwiniuk.

Narodowy Bank Polski (NBP) odniósł się do krytyki ze strony członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) –Przemysława Litwiniuka i Joanny Tyrowicz, publikując 12 października 2022 roku "Ważny komunikat NBP".

„W przeciągu niecałego tygodnia (7–12.10.2022) pojawiły się 132 materiały w prasie, telewizji i radiu, nawiązujące do wypowiedzi dwóch z dziesięciu członków Rady Polityki Pieniężnej. Temat był tak intensywnie komentowany w mediach, że zapoznał się z nim więcej niż co drugi Polak. Kampania medialna tego rozmiaru może trwale ingerować w wizerunek NBP i wpływać na stabilność systemu finansowego kraju” - czytamy w komunikacie.

NBP: Na kłamstwach nie uda się budować niczego konstruktywnego

NBP stwierdza, że przy tak dużej sile medialnej główny przekaz większości Rady nie ma szansy przebicia, a decyzje rynkowe zapadać mogą na bazie informacji pod którymi nie podpisuje się ani większość RPP, ani NBP.

„To jest wyjątkowe zaburzenie komunikacji – działania zniekształcające obraz rzeczywistości w stylu, który nie ma nic wspólnego ze standardami, do jakich dotąd byliśmy przyzwyczajeni. Możemy zabiegać o prostowanie nieprawdziwych informacji, weryfikację w kilku źródłach, ale niewiele to zmieni – pierwszy raz w historii NBP brutalna i bezpardonowa polityka zawitała w RPP i wykorzystała siłę autorytetu, jaki przez lata budowali członkowie Rady” – pisze w oświadczeniu NBP.

Ocenia, że „na kłamstwach nie uda się budować niczego konstruktywnego”, debata zaś „zeszła na to, czy drzwi się da otworzyć, czy działa telefon, czy da się dobrze zjeść i dostać zwrot za benzynę – do tego codzienne wywiady i wpisy w mediach społecznościowych”.

W historii NBP było trzech członków RPP było o odmiennej proweniencji ideowej

Przekonuje, że setki analiz dostarczonych z NBP, opracowywanych przez wybitnych ekonomistów, pozostają nietknięte.

„Płacone są bardzo wysokie wynagrodzenia (ponad 37 tys. PLN miesięcznie) za studiowanie analiz i walkę z inflacją, tymczasem lepiej się pokłócić z większością tłumacząc, że nie można czytać analiz, bo ktoś blokuje klamki i nie odbiera telefonów, jak potrzebne są objaśnienia?” – kontratakuje.

„W historii NBP było np. tak, że za Prezesa M. Belki trzech członków RPP było z odmiennej proweniencji ideowej (prof. Z. Gilowska, prof. A. Glapiński i prof. A. Kaźmierczak – mianowani przez Prezydenta L. Kaczyńskiego przy rządzie D. Tuska i prezesurze M. Belki, byłego premiera w rządzie SLD). Jednak ci członkowie RPP nigdy nie naruszyli zasad kolektywnego działania RPP i nigdy nie atakowali Prezesa NBP, ani innych członków RPP. Byli po prostu dobrze wychowani i znali zasady współżycia społecznego oraz szanowali dobro instytucji tak ważnej, jak Narodowy Bank Polski” – przypomina NBP.

Prosty mandat Narodowego Banku Polskiego nie jest dziś realizowany

Narodowy Bank Polski znalazł się ostatnio w ogniu krytyki dwojga członków Rady Polityki Pieniężnej - prof. Przemysława Litwiniuka oraz prof. Joanny Tyrowicz.

- Rada Polityki Pieniężnej ma w Polsce bardzo prosty mandat, wyznaczył go ustawodawca i nie ma możliwości dowolnej interpretacji. Ten mandat polega na tym, żeby zapewnić polskim gospodarstwom, Polakom, stabilność cen. Mandat ten nie jest dziś realizowany – wypowiadała się w Faktach po Faktach Joanna Tyrowicz.

- Dziś inflacja wynosi 17 proc., tymczasem stopa procentowa NBP - 6,75 proc. Czyli realna stopa procentowa to -10 proc. Tak niskiej realnej stopy procentowej nie ma nikt na świecie. To jest tak luźna polityka pieniężna, jakiej nigdy w Polsce nie było. Nie wszystkie decyzje w Polsce są podejmowane w pełni merytorycznie. Jako ekonomista nie rozumiem decyzji podejmowanych przez RPP od bardzo dawna. I nie rozumiem ich także po obejrzeniu tego od środka. Zrobiliśmy zbyt późno i zbyt mało. To powinny być większe podwyżki i zupełnie inna komunikacja - wskazywała członkini RPP w rozmowie z serwisem gazeta.pl.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają utrudnione możliwości działania

- Pierwszego dnia w RPP zostałam poinformowana, że wszystkie rozmowy, które mam przeprowadzić z pracownikami banku, mają się odbywać za pośrednictwem sekretariatu. Krótko mówiąc nie mogłam do nikogo zadzwonić ze swojego biurka – informowała.

W podobnym tonie wypowiadał się inny członek RPP Przemysław Litwiniuk.

— Członkowie RPP mają utrudnione możliwości działania, a spotkania członków Rady z analitykami NBP są możliwe tylko za zgodą dyrektor Gabinetu Prezesa NBP. Moja karta wejściowa działa tylko na korytarz — mówił w radiu TOK FM.

Zaznaczył, że Rada Polityki Pieniężnej nie mogła spotkać się ostatnio z misją Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ponieważ nie została o tym poinformowana.

- Od dłuższego czasu dociekam, jakie podstawy uzasadniały dokonanie szeregu zmian w regulaminie RPP i uchwałach zarządu NBP. W ciągu końcówki 2021 i na początku 2022 doszło do poważnych zmian ograniczających swobodę funkcjonowania członków RPP - komentował.

- Jest to atmosfera, która nie sprzyja włączeniu wszystkich członków Rady w proces analityczny i decyzyjny - ocenił.

