Narodowy bank w tym roku będzie hojny dla budżetu

W ustawie budżetowej na 2021 rok resort finansów zapisał pośród przychodów budżetowych 1,3 mld zł zysku Narodowego Banku Polskiego. Dziś widać, że były to bardzo ostrożne szacunki: wiele wskazuje bowiem na to, że zysk banku centralnego – a co za tym idzie – i przychody budżetowe mogą być wielokrotnie większe.

Aktywa rezerwowe NBP wyniosły w grudniu 154 mld dolarów, co stanowi historyczny rekord.

Według ekonomistów taki poziom rezerw oznacza, że zysk NBP wyniesie w tym roku 8-10 mld zł.

Zgodnie z ustawą o NBP do budżetu trafia 95 proc. zysku banku centralnego.

Słaby złoty = większe rezerwy

Złoto też dopomogło