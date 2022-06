NASK: już blisko 57 tys. ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami

Liczba niebezpiecznych adresów internetowych na liście ostrzeżeń CERT Polska wzrosła w 2022 r. do blisko 57 tys. - podała w czwartek Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Państwowy instytut badawczy ostrzegł zarazem przed obserwowanym nasileniem kampanii phishingowych.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała w czwartek, że lista ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami prowadzona od ponad dwóch lat przez CERT Polska rośnie. Do tej pory znalazło się na niej blisko 57 tys. adresów. W zeszłym roku trafiło na nią 33 tys. stron internetowych - przypomniano.

Bezpłatnie udostępniana lista ostrzeżeń CERT Polska jest wykorzystywana zarówno przez operatorów telekomunikacyjnych, administratorów oraz użytkowników indywidualnych do poprawy bezpieczeństwa w sieci poprzez blokowanie znanych domen używanych do wyłudzeń danych oraz kradzieży środków finansowych - przypomniała NASK.

W informacji zwrócono uwagę, że zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team - PAP) NASK obserwuje ostatnio nasilenie kampanii phishingowej podszywającej się pod firmę przewozową InPost.

"Oszuści w rozsyłanych SMS-ach informują o konieczności dopłaty za paczkę. Znajdujący się w treści wiadomości link prowadzi do fałszywej bramki płatności. Podanie na niej danych do logowania do konta bankowego powoduje, że przestępcy są w stanie je przechwycić, a następnie wyczyścić rachunek ze środków" - wyjaśniła NASK.

Państwowy instytut badawczy odnotował zarazem, że w minionym tygodniu zmniejszyła się liczba wpisów dezinformacyjnych.

"Wciąż obserwowana jest narracja antyukraińska, szczególnie wybijały się wątki odnoszące się do rzekomych przestępstw Ukraińców (zarówno tych przebywających w Polsce, jak i walczących na froncie)" - wskazano.

"Analogicznie do tematów związanych z pandemią COVID-19, widoczne jest zmęczenie Polaków kwestią udzielania pomocy Ukraińcom. Pojawiają się coraz częstsze wyrazy zniechęcenia wobec wsparcia dla gości zza wschodniej granicy" - dodano.

"Kampanie dezinformacyjne mogą spowodować destabilizację sytuacji społecznej w państwie, jeśli ich autorzy dobiorą odpowiednie do tego środki. Stereotyp często stanowi silne narzędzie dezinformacyjne" - przestrzega NASK.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy to jednostka naukowa, która pełni funkcję rejestru domen internetowych (DNS).pl, domen ENUM (dla numerów telefonicznych +48) oraz oferuje usługi teleinformatyczne (IP transit, dostęp do Internetu, sieci VPN, usługi VoIP oraz usługi WiMAX). NASK powstała w 1992 r. przy Uniwersytecie Warszawskim jako zespół koordynacyjny ds. rozwoju akademickich sieci komputerowych.

