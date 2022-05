NASK: rośnie zainteresowanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni

Pod koniec marca br. zarejestrowanych w domenie .pl było 2,53 e-stron - poinformowała w piątek NASK. Zaznaczyła, że rośnie zainteresowanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. W Rejestrze domeny .pl znajdowały się 461 tys. 964 zabezpieczone nazwy, to rekordowa liczba od dwóch lat.

W piątek Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) - odpowiedzialny m.in. za prowadzenie rejestru stron internetowych - poinformowała, że na koniec marca tego roku w Rejestrze domeny.pl znajdowało się ponad 2,53 mln nazw, czyli o prawie 3,4 tys. nazw więcej wobec końca czwartego kwartału 2021. "Rejestr ponownie zyskał nowych abonentów - pod koniec pierwszego kwartału było ich 1 115 115, czyli o 2 419 więcej niż w poprzednim. Abonenci nadal konsekwentnie przedłużali usługę utrzymywania domen na kolejny okres - wskaźnik odnowień wyniósł 73,80 proc." - przekazała NASK.

Jak poinformowano, zwiększyła się także liczba nowych rejestracji - pod koniec marca było ich o 8469 więcej niż w ostatnim kwartale 2021 r. W pierwszym kwartale br. "Rejestr powiększył się o 183 685 nowych domen. 153 278 z nich zarejestrowano bezpośrednio w domenie .pl, 23 573 w domenach funkcjonalnych (np. edu.pl, biz.pl) i 6 834 w domenach regionalnych (np. lubin.pl, mazury.pl). Dziennie rejestrowano średnio 2 041 nazw .pl." - dodano.

NASK zapewnia, że wzrosło zainteresowanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Zwróciła uwagę, że rośnie liczba domen zabezpieczonych protokołem DNSSEC (ang. Domain Name System Security Extensions - PAP). DNSSEC to dodatkowe zabezpieczenie internetowe, które umożliwia uwierzytelnienie pochodzenia danych i ochronę ich intergralności. Dzięki DNSSEC użytkownik internetu jest w stanie stwierdzić, czy np. strona internetowa, którą odwiedza to rzeczywiście strona banku, urzędu czy e-sklepu, a nie spreparowana przez cyberprzestępcę podszywająca się pod nią fałszywa strona (tzw. phishing) - wyjaśniła NASK.

"Na koniec marca w Rejestrze domeny .pl znajdowały się 461 964 zabezpieczone nazwy. To ich rekordowa liczba od dwóch lat" - wskazano.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy to jednostka naukowa, która pełni funkcję rejestru domen internetowych (DNS).pl, domen ENUM (dla numerów telefonicznych +48) oraz oferuje usługi teleinformatyczne (IP transit, dostęp do Internetu, sieci VPN, usługi VoIP oraz usługi WiMAX). NASK powstała w 1992 r. przy Uniwersytecie Warszawskim jako zespół koordynacyjny ds. rozwoju akademickich sieci komputerowych.

