Nastolatki to coraz ważniejsi klienci banków. Ciekawe wyliczenia przed Dniem Dziecka

Nastolatkowie to niedoceniana, ale ważna grupa klientów banków. Nastolatki logują się mobilnie do banku średnio co trzeci dzień, ponad 20 razy w miesiącu płacą kartą za zakupy spożywcze a dodatkowo uwielbiają blika i coraz chętniej korzystają z przelewów na telefon.

Zakupy w sklepach spożywczych

Co ciekawe, płacenie za zakupy blikiem zyskało na popularności najbardziej wśród najmłodszej części nastoletnich klientów, czyli 13 i 14-latków. Liczba zlecanych przelewów na telefon potroiła się u wszystkich użytkowników w wieku 13-17 lat.Średnia kwota przelewów zlecanych przez najmłodszych klientów Santander Bank Polska w skali roku wynosi: 159 zł wśród 13-latków, 148 zł wśród 14-latków, 141 zł wśród 15-latków, 125 zł wśród 16-latków i 118 zł wśród 17-latków. Wraz z wiekiem użytkownika rośnie średnia liczba zlecanych przelewów, a maleje ich średnia wartość.Nastolatki chętnie korzystają z kart płatniczych. Ponad połowa, aż 58 proc., realizowanych przez nich transakcji to zakupy w sklepach osiedlowych i dyskontach. Średnio, podczas jednej wizyty w takich sklepach wydają 12,1 zł.10 proc. ich wydatków, realizowanych kartami Santander Bank Polska, to e-rozrywka - zakup gier czy muzyki. 6 proc. wydatków to transakcje w punktach gastronomicznych i sieciach fast food, gdzie młodzi ludzie zostawiają jednorazowo średnio 26,9 zł. 4 proc. stanowią natomiast zakupy z drogeriach i aptekach, średnio na kwotę 41,6 zł.- Nastoletni klienci Santander Bank Polska często płacą za zakupy kartami płatniczymi. Co ciekawe, w czasie trwania pandemii, o połowę spadła średnia wartość transakcji w sklepach spożywczych i za e-rozrywkę, a zatem w tych kategoriach, w których młodzi ludzie najchętniej sięgają po kartę płatniczą by dokonać zakupu. W okresie od początku stycznia do końca kwietnia 2021 r. spadła także częstotliwość w punktach gastronomicznych i sieciach fast food – w ubiegłym roku młodzi ludzie realizowali średnio 7,3 takie transakcje w miesiącu, obecnie 5,5 transakcji. Natomiast, w tym samy okresie, o 14 proc. wzrosła miesięczna liczba transakcji w sklepach spożywczych – z 19,2 w 2020 roku do 21,8 obecnie - mówi Przemysław Chojecki, data scientist w Santander Bank Polska.