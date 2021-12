Nastroje bankowców coraz gorsze

W grudniu indeks Pengab, pokazujący nastroje wśród bankowców, odnotował wartość 18.4 pkt, czyli o 2.0 pkt mniej niż w poprzednim miesiącu; odczyt ten wskazuje na pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej - poinformował w środę Związek Banków Polskich.

Jak podał ZBP, w grudniu indeks Pengab odnotował wartość 18.4 pkt, czyli miesiąc do miesiąca jest niższy o 2.0 pkt. Także indeks prognostyczny spadł miesiąc do miesiąca o 2.9 pkt. do poziomu 19.2 pkt., a indeks ocen jest niższy miesiąc do miesiąca o 1.1 pkt. uzyskując poziom 17.6 pkt.

W ocenie ZBP, grudniowy odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej oraz prognozowany wzrost zainteresowania klientów produktami depozytowymi. "Odnotowano dalszy dalszy spadek dynamiki aktywności klientów na rynku kredytowym z wyraźną perspektywą dalszego wyraźnego pogorszenia. W grudniu szósty miesiąc z rzędu zaobserwowano wyraźne pogorszenie odczytu indeksów prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, oraz gospodarki kraju" - wskazał Związek.

Poprawa nastąpiła natomiast w obszarze lokat długoterminowych klientów indywidualnych, kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw (6 pkt. miesiąc do miesiąca) oraz kredytów obrotowych (1 pkt. miesiąc do miesiąca).

Według ZBP, ankietowani bankowcy wyraźnie lepiej oceniają mijający 2021 rok. Jako dobry lub bardzo dobry ocenia go prawie 60 procent badanych (r/r plus 55 p.p.). 64 procent ankietowanych twierdzi, iż mijający rok był lepszy dla bankowości niż poprzedni.

"Głównymi czynnikami, które wpływają negatywnie na sektor są kwestia kredytów walutowych, obciążenia podatkowe sektora bankowego oraz poziom centralnych stóp procentowych" - wskazano w informacji na temat poziomu indeksu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl