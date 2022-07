Nastroje konsumenckie w Polsce pogarszają się, spadek w lipcu w stosunku do czerwca o 7.4 proc.

Kantar Consumer Index, czyli wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w lipcu o 7,4 pkt. względem czerwca i wyniósł minus 44,3 pkt. W lipcu spadła ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych o 5,9 pkt. - do poziomu minus 39,6 pkt.

"Wynik Kantar Consumer Index w lipcu to rezultat spadku wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju o 9 pkt do wartości minus 49,1 pkt. oraz spadku oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych o 5,9 pkt do wartości minus 39,6 pkt." - wskazał w środę Kantar Public.

Jak poinformowano w raporcie - w porównaniu do czerwca - wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju spadł o 9 pkt i wynosi minus 49,1 pkt.

Badanie zrealizowano w dniach 15-20 lipca tego roku na próbie 1015 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Kantar Consumer Index, czyli wskaźnik klimatu konsumenckiego jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od minus 100 do plus 100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.

