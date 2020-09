Nastroje konsumentów coraz gorsze

We wrześniu nastąpiło pogorszenie nastrojów konsumentów. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, a zatem syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł we wrześniu -14,5 i był o 3,4 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.