Nastroje polskich konsumentów spadły do historycznego minimum

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli wskaźnik aktualnych nastrojów wśród polskich konsumentów, wyniósł w kwietniu -27,7 i był niższy o 28,7 p.p. w stosunku do marca - podała w czwartek pracownia GfK Polonia. Najbardziej - o 66 p.p. spadła ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju.

Jak wskazali autorzy badania, kwietniowy Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, wyniósł -27,7 i był niższy o 28,7 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Tym samym osiągnął najniższą wartość w historii pomiarów prowadzonych przez GfK od maja 2001 roku.

Do tej pory najniższy poziom nastrojów odnotowano we wrześniu 2001 roku (-26,3).

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Z danych wynika, że w kwietniu pogorszyły się wszystkie składowe Barometru. "Oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadły o 8 p.p., z poziomu 6,1 do -1,9, oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadły o 40,1 p.p., z poziomu 4,2 do -35,9, oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju zaliczyły spadek o 66 p.p., z poziomu -4,3 do -70,3, natomiast skłonność do zakupów zmalała o 0,9 p.p., z poziomu -1,9 do -2,8" - czytamy.

Autorzy badania wskazali, że w ogólnie bardzo negatywnych kwietniowych wynikach warto odnotować fakt, iż o ile istotnie obniżyły się oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, to wskaźnik skłonności do zakupów, na tle spadków pozostałych składowych barometru, zanotował spadek relatywnie niski.

Jak ocenili, może to wskazywać, iż w perspektywie krótkookresowej ten niewielki uszczerbek, jakiego na razie doznała konsumencka skłonność do zakupów, zostanie zachowany, co pozwoli, wraz z szybkim odblokowaniem gospodarki, na w miarę szybki powrót konsumentów do sklepów i odbudowę poziomów sprzedaży towarów i usług, w okolice wartości sprzed pandemii".

Badanie zrealizowano w dniach 3-8 kwietnia metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.