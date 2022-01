Nasz drogi nowy rok. Kiedy szczyt inflacji?

Końcówka 2021 roku przyniosła mocne inflacyjne uderzenie. Mimo reakcji - mocno spóźnionych - banku centralnego i zaproponowanej przez rząd tarczy antyinflacyjnej, wiele wskazuje na to, że to była jedynie przygrywka. Słowami 2022 roku będą „drożyzna” i „inflacja”.

Jaki będzie ten rok?

Podobnie jest z produktami żywnościowymi - nawozy produkowane przy użyciu rekordowo drogiego gazu (i odpowiednio droższe) używane są do produkcji roślinnej, która wykiełkuje dopiero wiosną, a latem trafi na rynek, z wliczonymi w cenę wyższymi kosztami.



Oczywiście wyższe ceny energii odczują nie tylko producenci, ale i konsumenci - o nowych taryfach URE już wspomnieliśmy powyżej. To może oznaczać rosnącą presję płacową - skoro konsumenci muszą znacznie więcej wydawać na codzienne zakupy, a stałe opłaty rosną w oszałamiającym tempie, to naturalnym zjawiskiem jest, że już jako pracownicy zwrócą się do swoich szefów o podwyżki. To z kolei znowu napędzi koszty produkcji - tzw. efekt drugiej rundy.

Efekt drugiej rundy

- W ostatnich dwóch dekadach, kiedy obserwowałem rynek, zawsze przy skokach inflacji narastały obawy o tzw. efekt drugiej rundy. Teraz to już nie są obawy. Pierwszy raz widzę efekt drugiej rundy - mówi WNP.PL Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Widzimy bowiem spory wzrost wynagrodzeń - 9,8 proc. w listopadzie (co wprawdzie po części wynikło z przesunięcia nagród w górnictwie z grudnia na listopad).

Tarcza antyinflacyjna

Tempo wzrostu cen zaniepokoiło rząd, który w listopadzie zaprezentował tzw. tarczę antyinflacyjną. Zaproponowane rozwiązania tarczy to - w największym skrócie - obniżki akcyzy na paliwa i energię, okresowe obniżki VAT na paliwa i gaz oraz dopłaty osłonowe dla rodzin. Zdaniem części ekonomistów zapewni ona - w obliczu skali wzrostu cen - raczej wątłą osłonę, a na dodatek, za sprawą dodatków osłonowych, może stanowić czynnik proinflacyjny (kolejne pieniądze trafią na rynek).



- Skutki tarczy będą niewielkie, bez większego znaczenia, może inflacja w wyniku wprowadzenia tarczy spadnie o pół punktu procentowego, czyli z ok. 8 do 7,5 procenta - twierdzi Paweł Wojciechowski, były minister finansów, obecnie główny doradca ekonomiczny Szymona Hołowni, wskazując, że znacznie większy wpływ na ewentualny spadek inflacji będą miały ruchy cen na globalnym rynku surowców oraz spowolnienie gospodarcze wywołane czwartą falą pandemii. Oba te efekty mogą obniżyć inflację o ok. 2 do 2,5 pkt. proc. Również w zduszeniu wysokiej inflacji pomogłyby szybsze i wyższe podwyżki stóp procentowych, ale NBP chce sprzyjać rządowi, więc podwyżki będą powolne, w tempie maks. 50 pkt. bazowych przez najbliższe kilka miesięcy, zatem na efekty obniżenia inflacji poczekamy do połowy roku.

Korzenie inflacji

Wzrost inflacji to obecnie zjawisko światowe, ceny rosną właściwie wszędzie, w tym w innych krajach UE. Np. w Niemczech inflacja jest dziś pięciokrotnie wyższa niż na początku ub. roku. W styczniu 2021 r. wynosiła 1 proc., dziś to ponad 5 proc.



Paweł Wojciechowski zwraca również uwagę na czynniki, które napędzały w ostatnich latach inflację, nieco stłumioną przez wybuch pandemii - np. wzrost płacy minimalnej, którą rząd zwiększał niekiedy nawet bardziej, niż oczekiwała strona związkowa, co w wielu firmach podnosiło całą siatkę płac, by zachować strukturę wynagrodzeń. Rząd wpompował także w gospodarkę dziesiątki miliardów pomocy wprost do przedsiębiorców, za wirusowe lockdowny których doświadczyliśmy.



- Kolejnym czynnikiem były spóźnione podwyżki stóp procentowych, wobec odradzającego się skumulowanego popytu konsumpcyjnego w okresie wychodzenia oraz napięć na rynku pracy, czyli tak zwanego efektu drugiej rundy, tzn. wzrostu płac, który napędzą wzrost cen produktów. Drugim istotnym elementem proinflacyjnym obok płac będzie wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu - uważa ekonomista.



Ze stwierdzeniem, że na obecną inflację "pracowaliśmy" przez długie lata, zgadza się również Piotr Soroczyński. Przypomina, że o ile odbiorcy indywidualni dopiero teraz zderzyli się z dużymi podwyżkami cen energii, taryfy dla przedsiębiorców rosły od dawna, a to oznacza wyższe koszty, do czego również przyczynia się szybko rosnąca płaca minimalna.



Warto przypomnieć, że w ostatnim przedpandemicznym miesiącu - lutym 2020 r. - inflacja sięgała 4,7 proc., a więc już wówczas była znacznie powyżej celu inflacyjnego. To m.in. zasługa potężnych transferów socjalnych ostatnich lat. Chociaż ceny surowców mocno podbiły inflację, to nie są jedynymi (a może nawet i nie głównymi) odpowiedzialnymi za obecną galopadę cen. Rekordowo wysoka jest bowiem również inflacja bazowa - czyli wyliczana bez uwzględniania cen paliw i żywności.

Ten mechanizm mogliśmy już zresztą obserwować pod koniec 2021 roku, kiedy w związku z czwartą falą pandemii, a zwłaszcza z pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa Omikron, ceny ropy zaczęły spadać - podczas gdy jeszcze w październiku szturmowały poziom 85 dolarów za baryłkę, w połowie grudnia ten surowiec był już o ponad 10 dolarów tańszy (i to ten czynnik, a nie rządowa tarcza antyinflacyjna, która w odniesieniu do paliw weszła w życie dopiero 20 grudnia, ściągnęła cenę benzyny na stacjach - chociaż nie na wszystkich - poniżej 6 zł).Pandemia rozregulowała gospodarkę i na ceny ma obecnie wpływ bardzo wiele nieprzewidywalnych, a przynajmniej wymykających się modelom ekonometrycznym czynników. W minionym kilka dni temu roku była to chęć szybkiego nadrabiania pandemicznych strat i wzrost popytu zarówno na surowce, jak i na fracht - nagle okazało się, że za komponenty do produkcji trzeba płacić znacznie drożej i znacznie dłużej czekać na dostawę. A jeżeli w czołówkach wzrostów cen znalazły się surowce energetyczne, to oznacza potężny inflacyjny impuls, skądinąd nie dotyczący jedynie Polski - tempo wzrostu cen bije wieloletnie rekordy w wielu krajach.Czytaj także: Jaka będzie inflacja w 2022 roku? Prognozowanie „przyśpieszyło” Zawirowania z 2021 roku będziemy w nowym 2022 r. odczuwać jeszcze mocniej. Bo w 2021 roku inflacja się dopiero rozpędzała - w rozpoczynającym się roku uderzą nas (i to mocno) jej odłożone efekty. Wzrost cen surowców energetycznych znacznie podniósł koszty produkcji - to po części już zostaje wliczone w ceny towarów, które trafiają na rynek, ale w pełni ze skutkami tego zjawiska przyjdzie nam się mierzyć dopiero w nadchodzących miesiącach.- Proszę zobaczyć, co się dzieje z cenami producentów, które w ostatnich miesiącach rosną - nie tylko zresztą w Polsce - w tempie dwucyfrowym. Ten wzrost z opóźnieniem przenosi się na rynek detaliczny - wskazuje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.Według grudniowego badania Grant Thornton w 2022 roku wynagrodzenia mają wzrosnąć o 13,8 proc. Nominalnie, bo ze względu na inflację realny wzrost będzie znacznie niższy. Na dodatek lepiej zarabiający specjaliści stracą na rozwiązaniach Polskiego Ładu - można zatem przypuszczać, że część pracodawców będzie im podnosiło wynagrodzenia, by zrekompensować ten ubytek i nie stracić cennych pracowników na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.Jakie są zatem prognozy na 2022 rok? Bardzo różne i z bardzo dużym rozrzutem w przewidywaniach, kiedy przypadnie szczyt inflacji. Zdaniem analityków mBanku inflacja średnioroczna wyniesie 7,8 proc. Poprzednie szacunki - sprzed komunikatu URE - zakładały 6,3 proc., ze szczytem na poziomie około 9 proc. rok do roku w trzecim kwartale przyszłego roku.Ekonomiści Pekao przewidują, że w pesymistycznym scenariuszu szczyt inflacji może przypaść na kwiecień i wynieść około 9,5 proc., a średniorocznie nawet 8 proc. Ekonomiści PKO BP mają nadzieję, że tarcza antyinflacyjna ograniczy wzrost cen, ale i tak przekroczy on wcześniejsze prognozy. Zakładają, że tarcza zostanie wydłużona, co oznaczać będzie wzrost średniorocznej inflacji do 7,7 proc. w 2022 i 5,4 proc. w 2023 roku z szacowanych przez nich na 2021 rok 5 proc.Także według ING BSK szczyt inflacji przesunie się w czasie na pierwszy kwartał 2022 roku i w górę do ponad 9 proc., a jej średnioroczny poziom do 7,1-7,3 proc. (wcześniej bank obstawiał 6,7 proc.).Piotr Soroczyński przewiduje, że chociaż tarcza antyinflacyjna nieco obniży szczyt inflacji, to jednak w w nowym roku, zwłaszcza w jego pierwszej połowie, wciąż pozostanie bardzo wysoka. Na koniec 2022 roku może się kształtować na poziomie 4-5 proc., a zatem wciąż powyżej celu inflacyjnego.Jego zdaniem rząd powinien zdecydować się na znacznie szersze działania, które mogłyby wspomóc polską walutę, której słabość też jest jednym z czynników napędzających inflację. Najlepszą tarczą antyinflacyjną byłoby zażegnanie konfliktu z Brukselą, dotyczącego niezależności sądownictwa, co odblokowałoby napływ środków denominowanych w euro, co natychmiast wzmocniłoby złotówkę, wsparło inwestycje krajowe i zagraniczne oraz ograniczyło koszt obsługi długu publicznego poprzez wzrost wiarygodności kraju. Ekonomista podkreśla, że efekt tarczy antyinflacyjnej na obniżenie inflacji będzie znikomy, w granicach do 0,5 pkt. proc. Zupełnie inny scenariusz oczywiście czeka nas wtedy, kiedy wskutek pandemii rząd zdecyduje się na blokadę lub częściowe zamrożenie gospodarki - wówczas spadek popytu konsumpcyjnego może skutecznie zahamować inflację. W planach jest też obniżenie VAT na żywność.Z tarczą jest zresztą jeszcze jeden problem... kiedyś przestanie obowiązywać, nawet jeśli - co rozważa obecnie rząd - zostanie przedłużona. Wówczas ceny prądu i paliw, na które ponownie zostaną nałożone akcyza i podatek VAT, znowu wystrzelą w górę.- Owszem, wzrost inflacji to zjawisko światowe, ale u nas problem jest większy, ponieważ rząd prowadził ekspansywną politykę fiskalną, skupioną tylko na popycie, a nie na inwestycjach, jeszcze przed pandemią, a teraz przy ograniczeniach podażowych związanych z pandemią przy odrodzeniu popytu konsumpcyjnego nie wyhamował zbyt ekspansywnej polityki fiskalnej i monetarnej. Warto zwrócić uwagę, że w czasie pandemii, inaczej niż w 2008 r., mamy do czynienia przede wszystkim z negatywnym szokiem podażowym, a nie wyłącznie popytowym - podkreśla Paweł Wojciechowski. - A teraz i spadek podaży (spowodowany pandemią) i wzrost popytu (spowodowany przez politykę rządu) prowadzą do inflacji.- Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak to, że z wysokiej inflacji, w średnim okresie wejdziemy najpierw w okres stagflacji, czyli wysoką inflację i słabnący wzrost gospodarczy, zanim na dobre uporamy się z inflacją - przewiduje ekonomista. Zwraca również uwagę, że o ile za część obecnej inflacji rzeczywiście odpowiadają czynniki zewnętrzne - wzrost cen surowców, frachtu - to w większym stopniu odpowiadają czynniki wewnętrzne, takie jak jednocześnie luźna polityka pieniężna i ekspansywna polityka fiskalna rządu w okresie odradzającego się popytu po trzeciej fali pandemii. Ekonomiści MFW wskazują, że nie tylko obecne popandemiczne szoki są odpowiedzialne za tempo wzrostu cen, a obecna inflacja w Polsce ma charakter uporczywy, dlatego potrzebna jest zmiana prowadzonej polityki makroekonomicznej.Czytaj także: Gospodarka 2022. Pandemia i polityka to nie jedyne czynniki ryzyka