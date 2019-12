Nasz Dziennik: Zatrudnię maszynistę

Luka pokoleniowa wśród maszynistów staje się coraz większym problemem na kolei. Najliczniejszą grupę pracowników stanowią maszyniści, którzy mają ukończone 55 lat. Szacuje się, że zapotrzebowanie na kierujących pociągami w każdym kolejnym roku będzie wzrastać o 1,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego - informuje wtorkowy "Nasz Dziennik".

Jak ustalił "Nasz Dziennik" w Urzędzie Transportu Kolejowego, na koniec II kwartału tego roku ponad 18 tys. osób posiadało uprawnienia do prowadzenia pojazdu kolejowego. Aż 16,7 tys. osób zatrudnionych na stanowisku maszynisty posiada licencję, a także ważne badania.

Jednak "najliczniejszą grupę stanowią maszyniści, którzy mają ukończone 55 lat - 4 tys. 401 osób, co stanowi 26,21 proc. całej grupy zawodowej. Maszyniści w przedziale wiekowym 50-55 lat to grupa 2 tys. 575 osób, co stanowi 15,34 proc. wszystkich maszynistów" - podaje dziennik.

Problem luki pokoleniowej jest dostrzegany także przez resort infrastruktury. "Z analiz rynku wynika, że w najbliższych latach nastąpi wzrost pracy przewozowej w transporcie kolejowym o 10-15 proc. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie 3 tys. osób prowadzących pojazdy kolejowe miało co najmniej 60 lat zapotrzebowanie na maszynistów w każdym kolejnym roku będzie wzrastać o 1,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego" - podaje dziennik, cytując rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury Szymona Huptysia.