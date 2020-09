Nasze badanie: co polski biznes sądzi o polityce gospodarczej Unii

80 proc. badanych przedsiębiorców uważa, że Europejski Zielony Ład w dużym lub bardzo dużym stopniu wpłynie na sytuację gospodarczą Wspólnoty w najbliższych latach. Niewiele mniej, bo 78 proc. respondentów, uważa, że podobne znaczenie będzie mieć strategia cyfrowa UE. Największa szansa? Wzrost innowacyjności. Największe zagrożenie? Migracja przemysłu poza granice Unii i utrata konkurencyjności. Takie wnioski płyną z badania "Europa przyszłości" przeprowadzonego przez firmę BCMM - we współpracy z portalem WNP.PL - wśród polskich przedsiębiorców.

- Rynek definiują trendy społeczne i technologiczne. Dwa z nich: ekologizacja i cyfryzacja w wysoko rozwiniętych krajach cywilizacji północnoatlantyckiej są dziś bardzo silne. Wskazanie, że to one będą mieć wpływ na gospodarkę jest przejawem zdrowego rozsądku - komentuje Marcin Baron, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Oczekiwania nie do końca spójne

W końcu wspólny rynek

Zdaniem Aleksandry Gawlikowskiej-Fyk z Forum Energii, Zielony Ład wywrze zdecydowanie większy wpływ na europejską gospodarkę niż program cyfryzacji.- Cyfryzację można postrzegać jako zmianę sposobu prowadzania biznesu, jego ułatwienie. Dekarbonizacja to zaś odwrócenie kierunku działania wielu firm. Wprowadzenie w 2050 r. gospodarki w pełni zeroemisyjnej oznacza koniec używania węgla - mówi. - Wyzwania stawiane przez Zielony Ład są bardziej kapitałochłonne niż te, które niesie z sobą upowszechnienie gospodarki cyfrowej.Czytaj także: Zwiększony cel redukcji emisji to dla Polski szansa na transformację Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland nie postrzega Zielonego Ładu i cyfryzacji jako spraw przeciwstawnych.- Zielony Ład to turbocyfryzacja europejskiej gospodarki - wyjaśnia. - Jego podstawą jest zielona energia, a ta potrzebuje nowoczesnych rozwiązań informatycznych, "inteligentnej warstwy": smart gridu czy 5G - wskazuje. - Ucyfrowienie gospodarki - i nie mam tu na myśli handlu przez internet czy komunikatorów, bo dziś to standard - to za kilka lat może być sprawa w kategorii wóz albo przewóz. Może się okazać, że firma niestosująca rozwiązań cyfrowych ma podwykonawców czy odbiorców na takim poziomie cyfryzacji, że po prostu wypadnie z łańcucha produkcji... Dominująca stanie się produkcja małoskalowa, a ci którzy nie będą do tego przygotowani, zostaną zastąpieni przez, tych którzy się odpowiednio do tego przysposobią.Zdaniem Piotra Miecznikowskiego, w Zielonym Ładzie ukryta jest wojna handlowa (a dokładniej: może być ona jedną z konsekwencji takiego rodzaju zielonej strategii). Europejskie produkty będą droższe niż te spoza Unii. Rynek trzeba będzie więc chronić cłami, a to na pewno wywoła retorsje.Największa grupa badanych przewiduje, że realizacja priorytetu Europejskiego Zielonego Ładu z jednej strony istotnie wpłynie na poziom innowacyjności gospodarki UE (50 proc.), a z drugiej - wywoła przenoszenie produkcji poza UE, do krajów o niższych restrykcjach emisyjnych (34 proc.).Aleksandra Gawlikowska-Fyk zwraca uwagę, że w Polsce brakuje debaty o tym, co Zielony Ład oznacza dla poszczególnych sektorów polskiej gospodarki.- Dotychczas skupialiśmy się bardzo mocno na energetyce, a najbardziej na produkcji energii z węgla. Jednak Zielony Ład to strategia, która obejmuje wszystkie procesy w gospodarce: energetykę, transport, przemysł i rolnictwo - mówi. - O technologiach zeroemisyjnych dla przemysłu już się w Unii Europejskiej rozmawia. Prowadzone są zdecydowane działania dotyczące dekarbonizacji transportu. Tymczasem w Polsce nie ma strategii, jak redukować emisje w transporcie; a one rosną.Jej zdaniem, od obaw, że przemysł energochłonny może zostać przeniesiony poza granice Unii, ważniejsza jest rozmowa na temat strategii redukcji emisji w całej polskiej gospodarce. I podaje przykład zeroemisyjnej stali.- W Europie już się o tym słychać, a w Polsce jeszcze nie. Polityka w tym obszarze przyśpiesza i za chwilę pójdą za nią regulacje. To ich przedsiębiorcy mogą się najbardziej obawiać - twierdzi.- Oczekiwania ankietowanych przedsiębiorców są nie do końca koherentne. Z jednej strony mają oni nadzieję, że Zielony Ład wpłynie na zwiększenie innowacyjności gospodarki (50 proc. respondentów), z drugiej uważają, że nie będzie mieć większego wpływu na kwestie konkurencyjności (23,7 proc.) - zwraca uwagę prof. Marek Cichocki z Collegium Civitas. - Te badania dobrze pokazują zachowawczość przedsiębiorców - zwłaszcza tych, którzy działają w warunkach rynku polskiego, ale nie postrzegają się jako podmioty, które mogłyby grać w większej skali poza nim.Z kolei do skutecznego wdrożenia priorytetu Europa na miarę ery cyfrowej niezbędna jest - według naszych przedsiębiorców - przede wszystkim cyfryzacja administracji (59 proc.) i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej (43 proc).Piotr Miecznikowski do działań, które mogłoby wesprzeć rozwój cyfryzacji Unii Europejskiej, dać jej cyfrową suwerenność, zalicza zmianę prawa o konkurencji i zgodę na ponadnarodową konsolidację firm.- Dziś Europa ma 28 rynków i swoje regulacje regionalne. Brakuje efektu skali. Połączenie dwóch kablówek w Polsce analizowane jest dom po domu, a nie w perspektywie kontynentu. Dlatego na Starym Kontynencie mamy stu paru operatorów telefonii komórkowej czy stacjonarnej, a w USA jest ich czterech, podobnie w Chinach - mówi Miecznikowski.Jak dodaje, wiedza ta przebija się powoli do władz państw, które rozgrywają w Unii karty. Francuzi i Niemcy chcą wspólnie zbudować data-center w konkurencji do Microsoftu i Google. Siemens, Alstom, ale też polskie spółki jak Asseco, nawołują do tworzenia europejskich przedsiębiorstw cyfrowych.Jednak to, czy w Europie uda się "zbudować" skalę, będzie zależeć też od konkurencyjności cenowej europejskich produktów. Z nimi na razie jest kiepsko. Na rynku konsumenckim dużym graczem z naszego kontynentu jest w zasadzie tylko Spotify. Europa musi też wspierać start-upy.Ciąg dalszy omówienia wyników badań - niebawem.