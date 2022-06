Nationale Nederlanden OFE chce dywidendy z Lotosu

Nationale Nederlanden OFE zgłosiło projekt uchwały na walne zgromadzenie Lotosu przewidującej wypłatę prawie 650 mln zł dywidendy. Wcześniej zarząd Lotosu rekomendował pozostawienie całego zysku w spółce.

Nationale Nederlanden OFE, chce by Lotos wypłacił dywidendę i zgłosił stosowny projekt uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na 17 czerwca. Fundusz proponuje, by ubiegłoroczny zysk Lotosu w wysokości 2,52 mld zł podzielić w następujący sposób: 647,1 mln zł miałoby trafić do akcjonariuszy z tytułu dywidendy, natomiast pozostała część - 1 872,8 mln zł - miałaby trafić na kapitał zapasowy.

Zobacz też: Prezes Orlenu: fuzja z Lotosem nie jest zagrożona, politycy jej nie zablokują

Według tego projektu dniem ustalenia prawa do dywidendy byłby 23 czerwca 2022 r., jej wypłata nastąpiłaby zaś 29 lipca 2022 roku.

Zobacz też: Lotos tym razem bez dywidendy

W połowie maja Zarząd Grupy Lotos zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto za 2021 r. na zasilenie kapitału zapasowego w celu zabezpieczenia płynności finansowej.

Nationale Nederlanden OFE uzależnia swój wniosek od decyzji – która ma również zapaść podczas tego walnego - w sprawie zgody na fuzję Orlenu i Lotosu. - Podział zysku netto za rok 2021 nastąpi pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen oraz przez walne zgromadzenie Grupy Lotos uchwał o połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy Lotos na PKN Orlen w zamian za akcje, które PKN Orlen wyda akcjonariuszom Grupy Lotos – czytamy w projekcie uchwały.

Projekt zawiera również stwierdzeni, ze gdyby decyzja o fuzji nie zapadła, cały zysk powinien zostać przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.

- Płynność oraz siła bilansu spółki uzasadniają wypłatę części zysku w postaci dywidendy dla akcjonariuszy. Jednakże w przypadku gdyby nie doszło do połączenia Grupy Lotos z PKN Orlen, należy uwzględnić potrzeby spółki wynikające z trudnego i zmiennego otoczenia (konieczność zabezpieczenia dostaw surowca) oraz związane z nakładami na samodzielną realizacją długoterminowej strategii transformacji – uzasadnia swój pomysł Nationale Nederlanden OFE.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl