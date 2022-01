Nauczyciele skorzystają na Polskim Ładzie

Na Polskim Ładzie zyskają nauczyciele o zarobkach do 5,7 tys. zł brutto miesięcznie. Nauczyciele z pensją brutto między 5 tys. 701 zł a 11 tys. 141 zł miesięcznie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej – wynika z informacji Ministerstwa Finansów.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów, w Polsce jest blisko 611,5 tys. etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Największą grupę (przeszło 60 proc.) stanowią nauczyciele dyplomowani. Nauczycieli mianowanych jest niemal 19 proc., a kontraktowych 17 proc. Stażyści stanowią 3 proc.



- Obecnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3 538 zł brutto miesięcznie. Taki nauczyciel zyska na Polskim Ładzie aż 144 zł miesięcznie +na rękę+, czyli aż 1 728 zł rocznie - stwierdzono w informacji MF.



Wskazano w niej, że także nauczyciele kontraktowi powinni skorzystać na Polskim Ładzie.



- Obecnie przeciętne wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi 3 927 zł brutto miesięcznie. Taki nauczyciel skorzysta na Polskim Ładzie aż 118 zł miesięcznie +na rękę+, czyli aż 1 416 zł w skali roku - podano w informacji resortu finansów.



Resort oszacował także skutki Polskiego Ładu dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.



- Nauczyciel mianowany ma obecnie 5 094 zł wynagrodzenia przeciętnego brutto miesięcznie. Dzięki reformie Polskiego Ładu będzie miał co miesiąc w portfelu 40 zł więcej, a rocznie zyska aż 480 zł +na rękę+. Nauczyciel dyplomowany ma obecnie wynagrodzenie brutto w kwocie 6 510 zł brutto miesięcznie. Dla takiego nauczyciela reforma będzie neutralna - dzięki preferencji dla klasy średniej - wyliczyło MF.



Ministerstwo przypomniało, że wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. wyższe wynagrodzenie netto otrzymają nauczyciele stażyści, kontraktowi oraz mianowani. W przypadku nauczycieli dyplomowanych zmiany w sposobie naliczania wynagrodzenia netto będą neutralne.



- Szacowany wzrost wynagrodzenia netto otrzymywanego przez ww. nauczycieli, w skali roku to kwota ok. 240 mln zł - podano w informacji MF.

