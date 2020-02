Naukowcy i inżynierowie z PGG zbadają możliwość innowacyjnego wykorzystania odpadów

Inżynierowie z Polskiej Grupy Górniczej i kopalni Bogdanka wspólnie z naukowcami z kilku krajów zbadają możliwości innowacyjnego wykorzystania odpadów z kopalń. Wart ponad 3,1 mln euro projekt ma być krokiem w kierunku wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Tzw. circular economy zakłada, że przedsiębiorstwo możliwe jak najdłużej wykorzystuje wartość wszelkich materiałów i surowców, wytwarzając jak najmniej odpadów. Te pochodzące z kopalń mogą być wykorzystywane np. jako materiały budowlane czy substancje glebotwórcze. Odpady z kopalń mogą też zawierać pierwiastki ziem rzadkich, poszukiwane przez przemysł.

W ramach projektu "Od odpadów pogórniczych do wartościowych zasobów - nowa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego" naukowcy i przedstawiciele górniczych firm mają zastanowić się nad możliwością zamiany odpadów w użyteczne produkty.

"Wśród takich produktów można wymienić np. środki wspomagające uprawę roślin, nawozy dla rolnictwa czy produkcję humusu. Zaawansowanie technologiczne oraz opatentowane już technologie pozwalają na bardzo efektywne przetworzenie odpadów" - wyjaśnił we wtorek kierujący projektem szef zespołu innowacji i nowych technologii PGG Bartłomiej Bezak.

W ramach projektu powstanie m.in. szczegółowy katalog odpadów wytwarzanych w Polskiej Grupie Górniczej, a naukowcy wskażą innowacyjne metody ich wykorzystania przy produkcji materiałów - głównie dla górnictwa i inżynierii lądowej.

Przedsięwzięcie, którego realizacja rozpocznie się w połowie tego roku, uzyskało unijne dofinansowanie z Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Oprócz PGG i podlubelskiej Bogdanki, w projekcie uczestniczą m.in. największa ukraińska spółka energetyczna DTEK Energy, a także Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor we Wrocławiu, Politechnika Mediolańska, dwa uniwersytety brytyjskie (w Warwick i Exeter), francuska uczelnia w Cergy-Pontoise, Państwowa Służba Geologiczna Francji oraz specjalistyczne firmy z Włoch i Hiszpanii.

Efektem projektu ma być opracowanie nowych sposobów zagospodarowania odpadów wydobywczych. Skrót nazwy przedsięwzięcia "Minrescue" (z angielskiego: From Mining Waste to Valuable Resource: New Concepts for Circular Economy) jest wieloznaczny - może być odczytywany jako "ratunek dla kopalń".

W lipcu 2018 r. Unia Europejska wprowadziła przepisy skłaniające przemysł i firmy do modernizacji systemów gospodarowania odpadami w taki sposób, by jednolity model europejski stał się jednym z najskuteczniejszych na świecie. Plan UE opisuje m.in. 54 środki służące "zamknięciu obiegu" w cyklu życia produktów: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych.