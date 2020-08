Naukowcy Politechniki Śląskiej pracują nad aplikacją usprawniającą podróże

Prace nad aplikacją mającą usprawnić podróże, dzięki analizie danych o wszystkich możliwych środkach transportu, kończą naukowcy z Politechniki Śląskiej w międzynarodowym konsorcjum. System, umożliwiający np. wybór ekologicznego wariantu podróży, powinien być gotowy do końca br.

Jak poinformował podczas czwartkowego briefingu profesor Politechniki Śląskiej Grzegorz Sierpiński z wydziału transportu i inżynierii lotniczej tej uczelni, aplikacja ETPlanner ma być częścią systemu powstającego w międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym Electric Travelling. Jednym z założeń tego przedsięwzięcia jest wsparcie wdrażania elektromobilności w obszarach miejskich.

"Produktem finalnym ma być cały system informatyczny wspomagający zarówno osoby podróżujące, jak i władze lokalne. Będzie on składał się z kilku modułów" - zasygnalizował Sierpiński. Do szerokiego grona mieszkańców kierowana ma być aplikacja ETPlanner, umożliwiająca planowanie podróży od drzwi do drzwi, z algorytmem optymalizowania tras uwzględniającym pojazdy elektryczne.

Kolejne przygotowywane elementy systemu są przeznaczone dla władz lokalnych: ETCharge (moduł wskazujący potrzeby rozwoju sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych na podstawie faktycznych podróży), ETSim - symulator różnych scenariuszy na wybranym obszarze (w oparciu o dane z ETPlannera) oraz ETReport (moduł raportowy prezentujący wyniki symulacji).

Aplikacja z funkcją planowania podróży ma dawać mieszkańcom wszystkie możliwości dostępne na danym obszarze - zbierając dane z wszystkich źródeł udostępnionych przez operatorów środków transportu. Powinna więc łączyć dane o komunikacji publicznej, formach transportu osobistego (własny rower, hulajnoga itp.) i współdzielonego, a także infrastrukturze transportu elektrycznego.

"Próbujemy integrować wszystkie rodzaje przemieszczeń i dać pełną informację osobie podróżującej. Funkcją planera jest przy tym możliwość priorytetyzacji konkretnego sposobu podróżowania na konkretnym obszarze lub konkretnej trasie. Aplikacja towarzysząca planerowi pozwoli też optymalizować całe łańcuchy dziennych podróży" - wyjaśniał Sierpiński.

Kolejną funkcją jest takie planowanie podróży lub ich kolejnych etapów, aby zminimalizować emisję szkodliwych substancji. Pod kątem podróży elektrycznymi środkami transportu wskazywane będą m.in. szacowane zużycie energii oraz dane nt. potrzeb i możliwości w zakresie ładowania.

Przedstawiciel Politechniki Śląskiej akcentował, że ETPlanner, w odróżnieniu od innych planerów (udostępnianych np. przez dostawców elektronicznych map czy operatorów sieci pojazdów współdzielonych) ma faktycznie zbierać dane o wszystkich dostępnych formach podróżowania i przetwarzać je, oczekując od użytkownika jedynie podstawowych informacji.

Pytany, w jaki sposób zapewniony zostanie dostęp systemu do danych o różnych sposobach podróży naukowiec wskazał, że wykorzystano popularny standard GTFS, w którym dynamicznie mogą być np. dostarczane dane o komunikacji miejskiej. "Kwestia umówienia z operatorami, żeby chcieli te dane udostępnić - to już będzie w zakresie władz lokalnych, które będą chciały taki planer wdrażać" - zastrzegł.

Proszony o wskazanie perspektywy udostępnienia systemu i aplikacji podróżnym przedstawiciel uczelni wskazał, że rozwiązanie ma być gotowe do końca roku, a następnie ma być udostępniane władzom lokalnym. To, w jakiej formule poszczególne moduły będą udostępniane - odpłatnie czy darmowo - według Sierpińskiego zależy od hiszpańskiego lidera projektu; decyzje jeszcze nie zapadły.

Liderem projektu jest hiszpańska firma Saitec Engineering, a partnerami - hiszpańska firma doradcza FactorCO2 i hiszpański ośrodek badawczy DeustoTech, Politechnika Śląska, Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny w Budapeszcie, Uniwersytet Technologiczny w Delft oraz holenderska firma doradcza Over Morgen.

Politechnika Śląska współpracowała już z większością z tych partnerów - obecny projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia Green Travelling koncentrującego się na podróżach ekologicznych. Projekt Electric Travelling jest realizowany w ramach programu ramowego Horyzont 2020, w inicjatywie ERA-NET Cofund Electric Mobility Europe; strona polska otrzymała w nim dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.