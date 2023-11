Naukowcy z GIG opracowali nową technologię produkcji kruszywa z odpadów

Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach opracowali nową technologię wytwarzania kruszywa na potrzeby budownictwa drogowego, m.in. z żużla i popiołu. Metoda nie wymaga wypalania odpadów, dzięki czemu produkcja kruszywa jest mniej energochłonna i tańsza - podał Instytut.

Stosowane dotychczas rozwiązania przetwarzania odpadów w lekkie kruszywa bazowały na technologiach termicznych, poprzez wypalanie w piecach powyżej 1200 stopni Celsjusza. Wiązało się to z wysoką energochłonnością, podwyższonym rygorem BHP ze względu na pracę przy wysokich temperaturach oraz znacznym śladem węglowym technologii, a co za tym idzie - niską efektywnością ekonomiczną.

"Nowa technologia cechuje się mechanicznym procesem przetwarzania odpadów i zastosowaniem spoiw hydraulicznych w procesie wytwarzania kruszywa, natomiast użycie opracowanej w GIG chemii stabilizującej zabezpiecza finalny produkt przed uwalnianiem niepożądanych substancji do środowiska" - wyjaśniła dr Sylwia Jarosławska-Sobór, rzeczniczka katowickiego Instytutu, który od niedawna ma status Państwowego Instytutu Badawczego.

Opracowana w GIG technologia, której autorem jest dr Marcin Głodniok, pozwala na otrzymywanie z niebezpiecznych odpadów mieszkanki lekkiego kruszywa, w skład którego wchodzą: żużel, popiół, chemia stabilizująca, spoiwo i woda. Zaletami nowego rozwiązania - jak wskazują specjaliści z Instytutu - są: mniejsza energochłonność produkcji i niższy ślad węglowy.

Technologia wpisuje się w ideę przetwarzania odpadów w produkty gospodarki o obiegu zamkniętym oraz w nurt tzw. urban mining, czyli przetwarzania odpadów z przestrzeni miejskich - w ten sposób można bowiem przetwarzać odpady ze spalarni, popioły, żużle czy tzw. przekrusze.

Jak podkreślają przedstawiciele GIG, urban mining to jedna z istotniejszych części gospodarki cyrkularnej. Chodzi o takie projektowanie produktów czy materiałów, by można było z powodzeniem wykorzystać je ponownie. Mieszanka wyprodukowana w oparciu o rozwiązanie GIG może być stosowana przede wszystkim do budowy i podbudowy obiektów infrastruktury drogowej. W ostatnim czasie technologia zdobyła nagrodę w regionalnym konkursie Innowator Śląska 2023.