NAWA: ruszył nabór do programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence

Projekty naukowe z certyfikatem tzw. pieczęci doskonałości mogą zyskać dofinansowanie w ramach programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence - ogłosiła we wtorek Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Inicjatywa skierowana jest do polskich uczelni, instytutów i naukowców.

Jak poinformowała NAWA w komunikacie przesłanym PAP, jest to pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence, otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. Nabór wniosków w I edycji programu jest prowadzony od 15 września do 15 października 2020 roku.

W Programie im. Stanisława Ulama - Seal of Excellence mogą wziąć udział polskie uczelnie i instytuty oraz naukowcy, którzy wspólnie ubiegali się o finansowanie w ramach działań Komisji Europejskiej - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), i których wnioski otrzymały tzw. pieczęć doskonałości (z ang. Seal of Excellence). Wyróżnienie to otrzymały: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Uniwersytet Jagielloński, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

"NAWA dołącza do grona europejskich instytucji, które honorują posiadaczy certyfikatu Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. Otwieramy dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki oraz współpracujących z nimi polskich uczelni i instytutów możliwość zrealizowania docenionych przez Komisję Europejską wybitnych projektów naukowych w naszym kraju. Program im. Stanisława Ulama - Seal of Excellence oferuje naukowcowi finansowanie na zasadach działającego Programu im. Ulama" - mówi cytowana w komunikacie NAWA dyrektor instytucji dr Grażyna Żebrowska. Dodaje, że naukowiec realizujący projekt w polskiej jednostce naukowej otrzyma comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł przez okres od 12 do 24 miesięcy oraz dodatki: mobilnościowy i szkoleniowy

Jak przypomina NAWA, "Pieczęć doskonałości" to znak wysokiej jakości naukowej projektu. Otrzymują go projekty, które spełniły kryteria oceny w ramach MSCA, jednak nie mogły otrzymać dofinansowania z budżetu danego konkursu. Komisja Europejska zachęca kraje, które biorą udział w MSCA oraz innych konkursach programu ramowego "Horyzont 2020", aby projekty wyróżnione "pieczęcią doskonałości" finansowane były z innych źródeł krajowych - publicznych lub prywatnych. Takie rozwiązania dla MSCA wprowadziły np. Czechy, Litwa, Włochy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.nawa.gov.pl.