Nawet 350 mld euro do 2030 roku. Rewolucja będzie nas kosztować

300-350 miliardów euro do 2030 roku - takiej kwoty potrzebujemy do przejścia na gospodarkę zeroemisyjną - szacuje dla WNP.PL Radosław Kwiecień, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiadający za obszar zarządzania ryzykiem. Jak podkreśla, sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc to z pewnością nie koniec szacunków.

