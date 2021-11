Nawet 800 tys. zł dofinansowania dla firm na internacjonalizację produktu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizuje konkurs skierowany do sektora MŚP, w ramach którego można uzyskać nawet 800 tys. zł dofinansowania na wprowadzenie produktu na rynki zagraniczne. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Jak poinformowała w piątek w komunikacie PARP, o dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego, którzy chcą wprowadzić swoje produkty na rynki zagraniczne.

Jak podkreślił, cytowany w komunikacie, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek, konkurs pn. "Internacjonalizacja MŚP" jest kierowany do przedsiębiorców, którzy posiadają co najmniej jeden produkt lub usługę o potencjale do "internacjonalizacji na rynku zagranicznym".

"Uzyskane środki powinny być wykorzystane na działania skierowane na eksport produktów, np. przygotowanie odpowiedniej oferty dla potencjalnych zagranicznych klientów oraz poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktu na wybrane rynki zagraniczne" - dodał.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów, pokrycie kosztów usług doradczych i innych świadczeń związanych z internacjonalizacją działalności lub na sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Wsparcie może być przeznaczone również na koszty nabycia środków trwałych oraz niematerialnych.

Maksymalna kwota, którą może otrzymać firma, wynosi 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Natomiast 550 tys. zł można dostać na internacjonalizacje produktu na rynkach z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia.

W najbliższy poniedziałek PARP razem z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego organizują konferencje online - Akademia Aeropolis Online: Internacjonalizacja MŚP. Wydarzenie skierowane jest do osób, które chcą wziąć udział w konkursie organizowanym przez PARP. Zostaną na nim przedstawione wymagania formalne oraz sugestie dla przedsiębiorców, na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosków.

Aby wziąć udział w spotkaniu online należy zarejestrować się na stronie: https://app.evenea.pl/event/aaonline-internacjonalizacja

