Nawet starsi pracownicy są wypychani na samozatrudnienie

Zmiany struktury demograficznej w Polsce sprawią, że w ciągu 20 lat 40 proc. rynku pracy będą stanowiły osoby z grupy 50 +. Jednocześnie, 63 proc. osób z grupy senioralnej chce być aktywna zawodowo nawet po utracie pracy.

W Polsce mamy większy odsetek osób samozatrudnionych w grupie 50+, niż średnia dla Unii Europejskiej.

Pracodawcy wypychają osoby w wieku przedemerytalnym na samozatrudnienie.

W Polsce mamy większy odsetek osób samozatrudnionych w grupie 50+ niż średnia dla UE (23 proc. wobec 18 proc. we wspólnocie). Jednocześnie, wśród polskich samozatrudnionych, w tej grupie wiekowej, jedynie 21 proc. z nich zatrudnia pracowników, średnia dla Unii Europejskiej to 32 proc.

Jak wskazano w raporcie pt. "Przedsiębiorcy 50+", osoby po pięćdziesiątym roku życia zakładają rocznie 35 tys. firm, co stanowi ok. 12 proc. wszystkich zawiązywanych jednoosobowych działalności gospodarczych. Podkreślono też, że polscy pięćdziesięciolatkowie są bardziej skłonni do zakładania własnych biznesów niż ich rówieśnicy z większości krajów UE: w Polsce ok. 23 proc. aktywnych zawodowo osób 50+ prowadzi działalność gospodarczą, podczas gdy średnia dla krajów UE to 18 proc.

Utrata pracy jest głównym czynnikiem, który motywuje seniorów do przechodzenia na samozatrudnienie

Jednocześnie twórcy raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważyli, że nie ma w Polsce żadnych programów dedykowanych osobom 50 +, które wspierałyby zakładanie własnych biznesów przez tę grupę.

Głównym czynnikiem, który mobilizuje osoby w wieku przedemerytalnym do przechodzenia na własną działalność gospodarczą jest utrata pracy na etat.

- Obserwuje się wypychanie z rynku pracy osób 50+ spowodowane negatywnymi stereotypami dotyczącymi starszych pracowników (tzw. ageizm) oraz wymuszanie przez pracodawców zakładania własnej działalności z uwagi na cięcia kosztów przez przedsiębiorców. Założenie własnej firmy staje się wtedy jedyną opcją, aby móc dalej zarabiać - podkreśliła Katarzyna Dębkowska, kierowniczka zespołu foresightu gospodarczego PIE.

Zakładanie własnego biznesu przez osoby z grupy 50+ wiązało się przede wszystkim z trudnościami finansowymi, na które wskazało ponad 50 proc. ankietowanych osób z grupy 1000 przedsiębiorców, którzy przekroczyli 50 lat.

Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH, zwróciła uwagę, że wysoka liczba samozatrudnionych w Polsce wynika przede wszystkim z obciążeń podatkowych nakładanych na przedsiębiorców, którzy „wypychają” swoich pracowników w wieku emerytalnym z etatów na rzecz umów B2B.

Większość przedsiębiorców powyżej 50 lat jest zadowolona ze swojego wyboru i przejścia na samozatrudnienie

Z raportu wynika, że 70 proc. badanych przedsiębiorców powyżej 50 lat jest bardzo zadowolonych z założenia własnej firmy, a tyle samo wskazuje, że praca na swoim daje większe możliwości rozwoju. Z kolei 76 proc. uważa, że własny biznes daje większą satysfakcję niż praca na etacie. 71 proc. badanych uznało, że praca we własnej firmie sprzyja większej aktywności zawodowej, a 73 proc. docenia, że własny biznes pozwala pracować również po osiągnięciu wieku emerytalnego.

- Ten optymizm można jednak podzielić na kilka elementów, na ile jest on wymuszony a na ile dotyczy innych kwestii - zaznaczył Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Z kolei Maria Krawczyńska-Kaczmarek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zwróciła uwagę na role pozazawodowe, które spełniają osoby w grupie 50+ i dotyczą one opieki, nie tylko nad wnukami ale również rodzicami. Ta podwójna rola opiekuńcza powinna być również uwzględniona w programach wsparcia. Firmy sporadycznie prowadzą programy związane z dodatkowymi dniami urlopu opiekuńczego skierowane do grupy 50+.