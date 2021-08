NBP: 1,3 mld zł nadwyżki w bilansie płatniczym Polski w czerwcu

W czerwcu bieżącego roku saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego Polski wyniosło 1,3 mld zł. W czerwcu odnotowano 3,4 mld zł nadwyżki w obrotach towarowych i 9,2 mld zł nadwyżki w usługach – poinformował NBP w piątkowym komunikacie.

Jak poinformował w piątek NBP, według wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 14,8 mld zł.

- W czerwcu 2021 r., podobnie jak w maju, odnotowano znaczący wzrost wartości handlu zagranicznego towarami. Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 106,6 mld zł, co oznacza wzrost o 21,7 mld zł, tj. o 25,5 proc. w stosunku do czerwca 2020 r. Wartość importu towarów wzrosła o 28,4 mld zł, tj. o 38,0 proc. w porównaniu do czerwca 2020 r. i osiągnęła poziom 103,2 mld zł. Tak wysokie wskaźniki dynamiki wynikały zarówno z niskiego poziomu odniesienia w 2020 r. związanego z obowiązującymi wówczas ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19, jak i szybkiego ożywienia w sektorze przetwórstwa przemysłowego w Europie - napisano w komunikacie NBP.

Bank centralny podał, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,6 mld zł i w porównaniu z czerwcem 2020 r. wzrosły o 1,4 mld zł (tj. o 7,0 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 12,5 mld zł i wzrosła o 1,3 mld zł (tj. o 11,9 proc.). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost przychodów z tytułu podróży zagranicznych o 20,2 proc., a po stronie rozchodów podróże zagraniczne wzrosły o 103,0 proc.

- Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 9,7 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 7,7 mld zł. Na pozycję tę złożyły się wypłaty dywidend (10,6 mld zł), ujemne reinwestowane zyski (3,8 mld zł) oraz odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,9 mld zł). Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,2 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,6 mld zł) - stwierdzono w informacji NBP.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl