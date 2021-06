NBP: 284 placówki uzyskały tytuł Złota Szkoła NBP

284 placówki uzyskały tytuł Złota Szkoła NBP - poinformował Narodowy Bank Polski. Nagroda Prezesa NBP trafiła do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej.

Napisano, że podczas uroczystej gali online ogłoszono laureatów I edycji programu Złote Szkoły NBP. Przyznano 41 nagród - w tym nagrodę specjalną oraz nagrodę Prezesa NBP, a 284 szkoły uzyskały tytuł Złota Szkoła NBP. Zgodnie z informacją, nagrodę specjalną otrzymała Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu, natomiast nagroda Prezesa NBP trafiła do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej.

"W tym roku zainaugurowaliśmy flagowy, ogólnopolski program edukacyjny +Złote Szkoły NBP+. Jego powstaniu towarzyszyła idea stworzenia sieci szkół, które staną się liderami w dziedzinie edukacji ekonomicznej. Wierzyliśmy, że przystąpienie do programu da zarówno nauczycielom, jak i uczniom impuls do wspólnego działania i postawi cel, do którego warto wspólnie zmierzać, mimo izolacji i konieczności zdalnego nauczania" - powiedział podczas uroczystej gali prezes NBP prof. Adam Glapiński.

Wskazał, że celem tym jest popularyzacja wiedzy o finansach osobistych, czyli wiedzy o tym, jak zadbać o własne pieniądze. "Jak się bardzo szybko okazało, zechcieli Państwo podjąć wyzwanie i wywiązali się z niego znakomicie. Do programu zgłosili Państwo prawie 400 szkół ze wszystkich zakątków Polski, z małych miejscowości i z wielkich miast, szkoły podstawowe, średnie i branżowe. Przeprowadzili Państwo rekordową liczbę ponad 4500 zadań - to pięciokrotnie więcej niż regulaminowe minimum, angażując ponad 140 tysięcy uczniów" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes NBP Adam Glapiński.

"Dzięki Państwa kreatywności i zaangażowaniu finanse osobiste stały się tematem kilku tysięcy interdyscyplinarnych lekcji, setek spotkań z ekspertami, przedmiotem wielu rewelacyjnie przeprowadzonych debat. Udało się Państwu w czasie realizacji tych zadań zdobyć i przekazać ogrom praktycznej i niezwykle pożytecznej wiedzy o zarządzaniu własnymi pieniędzmi" - dodał szef banku centralnego.

Napisano, że pierwsza edycja programu wystartowała w styczniu 2021 r. pod hasłem "Giganci finansów osobistych". Do udziału zaproszono nauczycieli i uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z regulaminem szkoły miały 3,5 miesiąca na przygotowanie i realizację trzech zadań programu - spotkania z ekspertem, lekcji z ekonomią oraz szkolnej debaty.

Przypomniano, że zagadnienia dotyczące finansów osobistych, które zostały poruszone w realizowanych zadaniach, to m.in.: planowanie i kontrola wydatków; sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel; sposoby na pomnażanie oszczędności (lokaty i moc procentu składanego, inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania).

Ponadto pojawiły się takie tematy jak: pierwsze konto bankowe i karta płatnicza, czyli sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników; pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa; długi zawsze pod kontrolą; bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich; umiejętność zarządzania ryzykiem, czyli o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.

Zaznaczono, że program Złote Szkoły NBP spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Akces zgłosiły 394 szkoły. We wszystkich zadaniach wzięło udział łącznie 142 044 uczestników. Tytuł Złota Szkoła NBP został przyznany 284 szkołom.

Lista laureatów I edycji programu oraz lista szkół nagrodzonych tytułem Złota Szkoła NBP znajdują się pod adresem: nbp.pl/zloteszkoly.

