NBP: biorąc pod uwagę wzrosty zakażeń w innych krajach, to jest koniec prognoz wzrostów dla gospodarek

Biorąc pod uwagę wzrosty zakażeń w innych krajach, to jest koniec prognoz wzrostów dla gospodarek - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji poświęconej inflacji zastępca dyrektora departamentu analiz ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski.

Kotłowski podczas poniedziałkowej konferencji powiedział, że pandemia w Polsce wywiera coraz mniejszy wpływ na rynek pracy. Widoczne są silne wzrosty zatrudnienia, a dużo osób wraca na pełne etaty. "Część osób deklarujących się wcześniej jako bierne zawodowo teraz zaczęła deklarować się jako czynne zawodowo" - powiedział.

Jak dodał, NBP prognozuje wzrost liczby migrantów, którzy będą pochodzili również z innych krajów, niż Ukraina i łagodzili skutki słabnącej podaży na rynku pracy. "Dziś patrząc na skumulowane saldo migrantów względem lutego 2020 r. jesteśmy powyżej poziomów sprzed pandemii" - powiedział.

Kotłowski podkreślił, że presja płacowa obecnie nie jest zbyt duża, poza segmentami gospodarki, w których występuje duże zapotrzebowanie na pracowników, takimi jak HoReCa.

Według niego widoczne są również przetasowania w kwestii popytu. Realizowany jest popyt odłożony na usługi, spada jednak popyt na towary. Kotłowski powiedział, że według prognoz NBP spodziewany jest dalszy wzrost popytu, na który wpływ może jednak wywierać nieprzewidywalna obecnie czwarta fala pandemii koronawirusa. Spożycie gospodarstw domowych jest - jak wskazał Kotłowski - czynnikiem silnie wspierającym ożywienie polskiej gospodarki.

Konsumenci według niego zaadaptowali się do warunków pandemicznych, korzystnie działa również stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych, a także wciąż relatywnie wysoki poziom stopy oszczędności gospodarstw domowych. Czynnikiem oddziałującym negatywnie pozostają zmiany w zachowaniu ludności w obawie przed zakażeniem, które przekładają się na obniżone nastroje konsumenckie.

Znaczącym czynnikiem napędzającym gospodarkę będą inwestycje, które "pozytywnie zaskoczyły w pierwszym kwartale". Jak stwierdził Kotłowski, NBP spodziewa się iż niski stopień automatyzacji produkcji będzie działał w kierunku dalszego wzrostu inwestycji w przemyśle, rozwijane będą również te dotyczące transportu oraz w maszyny ze względu na zmiany sposobów świadczenia usług.

Sektor eksportu obciążony jest w opinii Kotłowskiego ogromną niepewnością w związku z rozwojem epidemii koronawirusa. "To, że przyjdzie czwarta fala jest pewne, ale nie wiemy, jak będzie z przełożeniem się na hospitalizacje i obciążenie służby zdrowia" - powiedział. Obecnie, jak wskazał, eksport plasuje się ok. 10-12 proc. powyżej poziomu sprzed pandemii. Wkład eksportu netto do wzrostu PKB, a być ujemny w całym horyzoncie projekcji NBP.

"Biorąc pod uwagę wzrosty zakażeń w innych krajach, to jest koniec prognoz wzrostów dla gospodarek" - powiedział Kotłowski. Jak dodał, NBP dokonał rewizji bieżącego roku, w kolejnych latach spodziewany jest wzrost na poziomie 5,3-5,4 proc. PKB.

Podwyższony poziom inflacji w ostatnich miesiącach według Kotłowskiego wynika natomiast przede wszystkim z wysokiej dynamiki cen energii, która będzie głównym czynnikiem kształtującym inflację w kolejnych latach.

