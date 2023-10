NBP buduje zapasy złota. W skarbcu kruszec wart ponad 20 mld dol.

Narodowy Bank Polski we wrześniu tego roku zwiększył zasoby złota do 10,729 mln uncji wartości 87 mld 746 mln zł - poinformował w piątek NBP w informacji o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

W sierpniu zasoby złota zgromadzone przez NBP wynosiły 10,108 mln uncji wartości 80 mld 718 mln zł.

W przeliczeniu na dolary na koniec września złoto było warte 20,081 mld, a w przeliczeniu na euro wartość złota na koniec września wyniosła 18,929 mld.

Na koniec 2022 r. polski bank centralny posiadał nieco ponad 7,35 mln uncji kruszcu.

Jak wyjaśnia NBP, złoto monetarne jest prezentowane w uncjach i pokazywana jest jego wartość w cenach rynkowych.

Jak mówił na ostatniej konferencji prezes NBP Adam Glapiński, bank centralny zamierza nadal zwiększać rezerwy złota.

- Mamy ogromne zasoby złota, cały czas je kupujemy. W sierpniu dokonaliśmy bardzo dużych zakupów złota i mamy już ponad 10 proc. rezerw walutowych w złocie - powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

- To czyni Polskę bardziej wiarygodnym krajem, lepszy standing mamy we wszystkich ratingach, jesteśmy poważnym bardzo partnerem i będziemy dalej to złoto kupować. Marzeniem jest, aby dojść do 20 proc. – powiedział Adam Glapiński.