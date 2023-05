NBP: ceny transakcyjne na rynku pierwotnym w 7 największych miastach spadły w I kw. 2023 r. w stosunku do IV kw. 2022 r.

Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym w 7 największych miastach spadły w I kw. 2023 r. w stosunku do IV kw. 2022 r. o 0,7 proc. W stosunku do I kw. 2022 r. ceny wzrosły o 6,25 proc. – wynika z danych opublikowanych przez NBP we wtorek.

Dane NBP pokazują także, że ceny ofertowe na rynku pierwotnym w 7 największych miastach w I kw. 2023 r. wzrosły o 1,9 proc. w stosunku do ostatniego kwartału roku 2022 oraz o ponad 7,9 proc. w stosunku do I kw. 2022 r.

Z kolei na rynku wtórnym ceny transakcyjne w 7 największych miastach spadły o 1,4 proc. w I kw. 2023 r. w stosunku do IV kw. 2022 r. oraz wzrosły o 1,8 proc. w stosunku do I kw. 2022. Jednocześnie ceny ofertowe wzrosły o 1,6 proc, w stosunku do IV kw. 2022 r. oraz o 3,5 proc. wobec I kw. 2022 r.

Do 7 największych miast NBP zalicza Warszawę, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław.

