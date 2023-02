NBP: deficyt na rachunku bieżącym w grudniu 2022 r. wyniósł 11,8 mld zł

Saldo rachunku bieżącego w grudniu 2022 roku było ujemne i wyniosło 11,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 17,9 mld zł – poinformował w poniedziałek Narodowy Bank Polski.

"Z opublikowanych 13 lutego 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za grudzień 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 11,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 17,9 mld zł." - podał NBP.

NBP poinformował, że w grudniu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (12,7 mld zł), dochodów pierwotnych (11,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (12,7 mld zł).

Dodano, że w grudniu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 121,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,0 mld zł (cyli o 13,0 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do grudnia 2021 r. zwiększyła się o 16,2 mld zł (o 13,7 proc.) i osiągnęła 134,6 mld zł.

Jak wskazał bank centralny, duży wpływ na obniżenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych miała mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z grudniem 2021 r.

Narodowy Bank Polski podkreślił, że do wzrostu wartości eksportu w grudniu 2022 r. przyczyniły się przede wszystkim wyniki branży motoryzacyjnej. Podobnie jak w poprzednich miesiącach obserwowane były wysokie wzrosty zagranicznej sprzedaży części samochodowych (duży wzrost odnotowały zwłaszcza baterie litowo-jonowe), samochodów dostawczych oraz aut osobowych. Wysoką dynamiką charakteryzował się także eksport żywności oraz paliw.

Największy wpływ na wzrost importu miały nadal paliwa - podał NBP. W grudniu 2022 r. odpowiadały one za ponad 70 proc. wzrostu wartości importu ogółem.

Bank centralny poinformował też, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 37,6 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 8,1 mld zł, czyli o 27,6 proc. Wartość rozchodów wyniosła 24,9 mld zł i zwiększyła się o 5,5 mld zł (tj. o 28,2 proc.) w porównaniu z grudniem 2021 r.

"O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 10,0 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,9 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,8 mld zł)" - wskazano.

