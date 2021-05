NBP: Gotówka najczęściej wybieraną metodą płatności

Gotówka była najczęściej wskazywaną metodą płatności. Jak pokazują wyniki badania – w ciągu 12 miesięcy poprzedzających pomiar – korzystało z niej 97,8 proc. respondentów – napisał NBP w opublikowanym w czwartek raporcie.

Narodowy Bank Polski opublikował raport "Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe wyniki badania".

"Gotówka była najczęściej wskazywaną metodą płatności. Jak pokazują wyniki badania - w ciągu 12 miesięcy poprzedzających pomiar - korzystało z niej 97,8 proc. respondentów. Następne w kolejności były karty płatnicze z technologią zbliżeniową - 75,6 proc. oraz polecenia przelewu - 69,8 proc. Mniej rozpowszechnione były "inne internetowe metody płatności" (do których zaliczono m.in. usługę PayPal) - 41,1 proc. respondentów, oraz polecenia zapłaty - 40,5 proc." - napisał NBP w raporcie.

Z danych NBP wynika, że z niekartowych płatności mobilnych korzystało 23,9 proc. badanych, zaś z kartowych płatności mobilnych 17,6 proc. Inne metody płatności oraz kryptoaktywa były wykorzystywane przez 0,2 proc. respondentów. Żaden z badanych nie wskazał czeków bankowych jako zastosowanej metody płatności.

"W trakcie badania respondenci zrealizowali łącznie 3 759 transakcji o całkowitej wartości 258 291,26 zł. Wśród nich 46,4 proc. przeprowadzono za pomocą gotówki. Jednocześnie gotówka odpowiadała za 29,3 proc. łącznej wartości zrealizowanych transakcji" - napisano w raporcie NBP.

Jak napisał bank centralny, za wyborem gotówki jako metody płatności często stoją preferencje konsumentów.

" Analiza wykazała, że około 49 proc. transakcji gotówkowych zostało zrealizowanych przez osoby posiadające karty płatnicze w miejscach wyposażonych w terminal płatniczy. Osoby te, mimo możliwości zapłaty kartą (posiadanie karty i obecność terminala), wybrały transakcje gotówkowe z uwagi na osobiste preferencje" - napisano w raporcie.

Według NBP, wyniki badań potwierdzają, że przygotowywany przez NBP projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego jest odpowiedzią na oczekiwania obywateli.

"Działania mające na celu zapewnienie Polakom nieutrudnionego dostępu do gotówki są częścią prac nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Prace te prowadzone są aktualnie w ramach zespołów zadaniowych powołanych przez Radę ds. obrotu gotówkowego. Ich zakończenie planowane jest na IV kw. br. Obejmują one diagnozę stanu dostępności gotówki na terenie kraju przede wszystkim w bankomatach i placówkach bankowych oraz analizę możliwych do wprowadzenia zmian regulacyjnych, poprawiających dostępność gotówki i minimalizujących ryzyko zmniejszenia się jej dostępności dla obywateli w przyszłości" - powiedział Adam Glapiński, prezes NBP, cytowany w komunikacie banku centralnego.

Powiedział on także, że działania NBP mają na celu zapewnienie konsumentom wyboru metody płatności.

"Celem NBP jest także wprowadzenie w życie rozwiązań, które zagwarantują, że znaki pieniężne emitowane przez NBP będą powszechnie akceptowane jako prawny środek płatniczy na terenie Polski zarówno, w płatnościach detalicznych za codzienne zakupy, jak i przy regulowaniu wszelkich naszych zobowiązań finansowych. Oczywiście wybór formy płatności - gotówkowa lub elektroniczne instrumenty płatnicze - należy pozostawić Polakom. O zagwarantowanie tej właśnie swobody wyboru chodzi NBP" - powiedział prof. Adam Glapiński.

W raporcie jest także mowa o stopniu ubankowienia Polaków.

"Zgodnie z wynikami badania 88,5 proc. respondentów dysponowało rachunkiem płatniczym lub kontem bankowym. Stopień nieubankowienia, mierzony brakiem rachunku płatniczego lub konta bankowego, osób pełnoletnich wyniósł 11,5 proc., z kolei dla osób w wieku od 15 do 17 lat stopień ten wyniósł 93 proc." - napisano w raporcie NBP.

