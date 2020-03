NBP: gotówki wystarczy dla wszystkich klientów banków

Gotówki wystarczy dla wszystkich klientów banków; gotówka do banków komercyjnych jest wydawana przez NBP na bieżąco, w całym kraju, bez żadnych opóźnień i ograniczeń - oświadczył bank centralny w piątkowym komunikacie.

-vNarodowy Bank Polski informuje, że w skarbcach oddziałów okręgowych przechowywane są znaczne zasoby gotówki. Składają się na nie: zapas logistyczny, który znacznie przekracza zwiększone zamówienia banków oraz dodatkowo zapas strategiczny wysokich nominałów banknotów, który może w każdej chwili zostać uruchomiony i postawiony do dyspozycji klientów bankówv- podał NBP w komunikacie.



Jak dodano, gotówka do banków komercyjnych jest wydawana przez NBP "na bieżąco, w całym kraju, bez żadnych opóźnień i ograniczeń".



- Z powodu zwiększonych wypłat klientów, w niektórych miejscach mogą występować opóźnienia w dostawie gotówki z centrów logistycznych banków komercyjnych i firm obsługujących gotówkę - zaznaczył bank centralny.



W piątek rano resort zdrowia poinformował o kolejnych przypadkach zarażenia koronawirusem. w związku z tym liczba zakażeń wzrosła do 64. Jedna z zakażonych osób zmarła.



W ostatnich dniach na posiedzeniach rządowego zespołu zapadły decyzje m.in. o zawieszeniu od 12 marca do 25 marca zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, na uczelniach wyższych i uczelniach artystycznych; odwołaniu wszystkich imprez masowych; zawieszeniu działalności instytucji kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, kin oraz wsparciu wojska dla antyepidemicznych działań na lotniskach.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.