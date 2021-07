NBP inwestuje rezerwy na zagranicznych giełdach. Zaskakujące wyznanie wiceprezes

Narodowy Bank Polski rozpoczął inwestycje na rynkach akcji poprzez kontrakty futures - poinformowała Marta Kightley, pierwsza wiceprezes NBP podczas omawiania na forum sejmowej komisji finansów sprawozdania z działalności Banku za 2020 rok.

Średni czyli jaki

Gotówka zalała rynek

Spory o bańkę

Na normalności jeszcze poczekamy

Podkreśliła również - co wielokrotnie już podnosił i prezes NBP podczas swoich konferencji, ale i RPP w swoich komunikatach - że obecny wzrost inflacji ma charakter przejściowy – w przyszłym roku inflacja powinna wrócić w okolicy celu, a zadaniem banku centralnego jest utrzymanie inflacji w celu w perspektywie średnioterminowej.To stwierdzenie też jednak budziło wątpliwości opozycji (i nie tylko) ze względu na mało precyzyjne określenie tego terminu.- Przez ostatnie kilkanaście miesięcy podstawowy cel NBP nie był realizowany. Wydaje się, że półtora roku to już się zaczyna robić średni okres - mówił Dariusz Rosati. Nie nieprecyzyjne sformułowanie tego celu NBP zwracał także uwagę przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli. - Na ocenę NIK (pozytywną - przyp. red.) ma wpływ to, że średni okres nie jest dokładnie zdefiniowany. To oznacza, że kryteria oceny są dalece liberalne - mówił Jarosław Borowski, wicedyrektor departamentu budżetu i finansów, który nadzorował kontrolę w NBP.Wątpliwości Dariusza Rosatiego budził również wzrost ilości gotówki w obiegu i niefrasobliwe - jak to określił - podejście banku centralnego do tego problemu, a nawet pewien rodzaj zadowolenia. Rzeczywiście, jak poinformowała Marta Kightley, ilość gotówki w obiegu wzrosła w 2020 roku o 34 proc.Jak jednak wyjaśniała, takie zjawisko występowało we wszystkich krajach – w momencie ogłaszania obostrzeń ludzie wypłacali gotówkę. Najdobitniej było to widać podczas pierwszego lockdownu. - Tylko jednego dnia – 13 marca ubiegłego roku i to po godzinie 13., kiedy rząd ogłosił wprowadzenie obostrzeń obywatele wypłacili ponad 6 mld zł - tłumaczyła.Członek zarządu NBP Paweł Szałamacha wyjaśniał również, dlaczego bank centralny ma w związku z tym powody do zadowolenia – sprostał logistycznie tak wielkiemu popytowi na gotówkę. - Proszę wyobrazić sobie, co by było, gdyby w marcu ubiegłego roku przez kilka dni, lub nawet tylko kilka godzin zabrakło gotówki bankomatach - pytał. Podkreślał, że dostarczając gotówkę, udało się uniknąć paniki, chociaż przyznał, że nie jest zadowolony z takiego wzrostu. Uznał to jednak za naturalną konsekwencję nienormalnej pandemicznej sytuacji.Przedstawiciele NBP odpierali także zarzuty o narastającą bańkę na rynku nieruchomości. Marta Kightley wyjaśniała, że obecny szybki wzrost cen nieruchomości jest adekwatny do wzrostu płac, a ponadto wynika z pewnej cykliczności na tym rynku – w okresie pandemii aktywność także w tej branży była nieco mniejsza, dopiero teraz widać ożywienie.Procesy inwestycyjne myszą trochę potrwać i na razie większy popyt - spowodowany m.in. niskimi stopami procentowymi - nie spotyka się z większą podażą. - Bardzo szczegółowo analizujemy dane i niczego nie ignorujemy - zapewniła Kightley.- Normalizacja polityki pieniężnej będzie możliwa, gdy pojawi się pewność, że wychodzimy z kryzysu, a gospodarka nie zareaguje silnie na kolejne na fale pandemii, a w obecnej sytuacji podejmowanie decyzji o podwyżce stóp procentowych byłoby niewłaściwe - stwierdziła wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.- Próba szybkiego obniżenia inflacji wiązałaby się z ryzykiem pojawienia się istotnych kosztów dla stabilności makroekonomicznej i finansowej - powiedziała, dodając, że chociaż w ostatnich miesiącach mamy do czynienia ze znacznym wzrostem aktywności gospodarczej, to sytuacja wciąż jest bardzo niepewna.