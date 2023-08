NBP kupuje dużo złota. Polska ma go więcej niż wiele krajów

Polska znajduje się na 21. miejscu na świecie w rankingu państw posiadających najwięcej rezerw złota. Narodowy Bank Polski (NBP) cały czas zwiększa jego zasoby w polskim skarbcu, co jest strategią obliczoną na zabezpieczanie stabilności finansowej kraju.

W lipcu tego roku wartość złota w polskim skarbcu urosła z 16 957,3 mld dolarów do 18 828,1 mld dolarów - to wynik największego zakupu tego aktywa w tym roku. Jednak nie tylko Polska wybrała się na duże zakupy. Mając sporą konkurencję, wysuwamy się do przodu i zajmujemy 21. miejsce w rankingu posiadanych rezerw złota (awans o jedno oczko w porównaniu z końcem 2022 roku).

Jak poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie, na koniec lipca 2023 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 164,8 mld euro i były niższe o 2,0 mld euro niż na koniec czerwca 2023 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,1 mld USD i osiągnął poziom 181,9 mld USD.

W lipcu NBP dokonał największego zakupu złota w tym roku

Analizując udostępnione dane dostrzec można - kolejne z rzędu - zakupy złota. Tym razem jednak są one największe w tym roku. W lipcu NBP zwiększył swoje zasoby złota monetarnego z 16 957,3 mld dolarów do 18 828,1 mld dolarów. Zakupy te wpisują się w światowy trend.

Według najnowszych informacji Światowej Rady Złota nadal mamy do czynienia z rekordowymi zakupami banków centralnych. Popyt na kruszec w pierwszym półroczu br. wynoszący 387 ton jest najwyższy w serii danych Światowej Rady Złota sięgającej 2000 r.

Zwiększone zakupy kruszcu to nie tylko polska strategia. Złoto jest lekarstwem na niepewność

- Polskie zakupy złota nie są odosobnione. Na świecie wiele banków centralnych od dłuższego czasu systematycznie kupuje kruszec - wskazuje Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex.

Według światowego rankingu posiadanych rezerw złota w II kwartale 2023 roku - Polska zajmuje 21. miejsce (awans z 22. miejsca pod koniec 2022 roku), notując tym samym największy wzrost (+48,41 ton). Czołówka listy należy, niezmiennie, do Amerykanów (8133,46 ton), Niemców (3352,65) i Włochów (2451,84). Warto jednak podkreślić, że nasze zasoby kruszcu dają nam miejsce na podium w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tuż za Rosją, która jest liderem (2329,63).

- Niepewność międzynarodowa i wysoka inflacja zdecydowanie mogły się przyczynić do rekordowych wyników popytu złota. Jest ono aktywem rezerwowym, które dywersyfikuje ryzyko związane z zawirowaniami na arenie międzynarodowej w czasie kryzysów oraz w okresie napięć w sferze politycznej - dodaje Aleksander Pawlak.

