NBP ma problem. Nawet teoria ekonomii przestaje mieć zastosowanie

W wyjątkowych warunkach gospodarczych, jakie dyktuje wojna na Ukrainie, skuteczna walka z inflacją jest sporym wyzywaniem dla Narodowego Banku Polski. Ekonomiści wskazują, że silne podwyżki stóp procentowych nie rozwiążą problemu galopujących cen.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wyższe stopy nie zrównoważą braków po stronie podaży

Wzrost cen wybranych towarów w dolarze amerykańskim za ostatnie 12 miesięcy:



Nickel: +120%

Gaz ziemny: +114%

Ropa Crude: +95%

Pszenica: +78%

Kawa: +75%

Bawełna: +73%

Aluminum: +61%

Kukurydza: +38%

Cukier: +30%

Soja: +21%

Miedź: +18%#teamtransitory #inflacja #gospodarka — Tomasz Wyłuda (@tomaszwyluda) March 26, 2022

Banki centralne borykają się obecnie ze sporym problemem, a teoria ekonomii zakładająca odwrotną korelację na linii stopy procentowe - inflacja przestaje mieć zastosowanie.- Mechanizm odwrotnej zależności wysokości stóp i inflacji się zatarł, wobec czego podwyżki ponad 5 proc. nie znajdują w mojej opinii uzasadnienia. Na dziś wyższe stopy nie są w stanie zdusić szalejącej, zaimportowanej inflacji - wskazuje Kuczyński.Urszula Kryńska, ekonomistka PKO BP zwraca uwagę, że o ile na zaimportowaną inflację wpływu nie mamy, o tyle czynniki wewnętrzne warunkują konieczność dalszych podwyżek stóp, z tym że niekoniecznie ponad poziom 5 proc.- My zakładamy dwie podwyżki po 0,5 pkt. proc. na najbliższych posiedzeniach. W Polsce wysoka inflacja wynika także z czynników wewnętrznych - mamy rozgrzany rynek pracy, mocno rosną wynagrodzenia, to nasila inflację. Bardzo istotny jest też efekt wzrostu cen surowców, na który jednak wpływu nie mamy. W związku z tym, RPP musi działać ostrożnie - wyższe stopy nie spowodują zwiększenia podaży towarów rolno-spożywczych, których zaczyna brakować i przez to drożeją - mówi portalowi WNP.PL ekonomistka.Dodaje, że NBP jest w nieco innej sytuacji niż pozostałe banki centralne w regionie.- Na Węgrzech czy w Czechach więcej kredytów zaciągano na stałą stopę procentową, u nas dominuje zmienna stopa, wobec czego zbyt wysoka podwyżka stóp może spowodować pewne problemy w obsłudze zobowiązań przez gospodarstwa domowe.W jej opinii grozi nam scenariusz stagflacyjny, czyli wysoka inflacja przy znikomym wzroście gospodarczym.- Tłumienie inflacji to tłumienie wzrostu gospodarczego. Obawiam się, że silne podwyżki nie będą w stanie stłumić inflacji wywołanej wojną, bardziej prawdopodobne jest stłumienie wzrostu przy utrzymaniu relatywnie wysokiej inflacji, i pogłębienie scenariusza stagflacyjnego - wskazuje ekonomistka PKO BP.O tym, że duża część presji inflacyjnej pochodzi w znacznej mierze z zewnątrz, a sama inflacja to już problem globalny świadczy zestawienie wzrostu cen wybranych towarów opublikowane przez Tomasza Wyłudę, Dyrektora Biura Doradztwa Inwestycyjnego Credit Agricole: