Z przeprowadzonej przez Narodowego Banku Polskiego Ankiety Makroekonomicznej wśród ekspertów gospodarczych wynika, że w najbliższych kwartałach w Polsce będzie obniżać się inflacja i spadną stopy procentowe. Natomiast stopa bezrobocia pozostanie na niemal niezmienionym poziomie.

Eksperci uczestniczący w kwartalnej Ankiecie Makroekonomicznej NBP potwierdzają pozytywne opinii o polskiej gospodarce.

Wzrost PKB w kolejnych dwóch latach powinien znacząco przyspieszyć.

Stopa referencyjna powoli będzie spadać - to ważny sygnał dla posiadaczy kredytów.

Ankieta Makroekonomiczna Narodowego Banku Polskiego została przeprowadzona od 7 do 20 czerwca 2023 roku. W badaniach uczestniczyło 28 ekspertów, którzy reprezentowali instytucje finansowe, ośrodki analityczne i badawcze, a także organizacje przedsiębiorców i pracowników.

W przypadku polskiej gospodarki kreślone były scenariusze dotyczące trzech spraw: inflacji, poziomu referencyjnego stóp procentowych oraz bezrobocia w okresie najbliższych kilku kwartałów. To, co jest najważniejszym efektem, to możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania o przyszłe trendy w gospodarce.

Można się bowiem różnić w ocenie tego, jaka może być inflacja na koniec 2025 roku, ale co jest ważne, to potwierdzenie jej tendencji spadkowej. Rozbieżności mogą tez być we wskazywaniu konkretnego kwartału, kiedy stopy procentowe banku centralnego spadną do poziomu 5 procent, ale nikt z uczestników ankiety nie wskazał, że takie założenie należy z góry wykluczyć.

Inflacja powinna w kolejnych kwartałach systematycznie obniżać się

Typowy scenariusz średniorocznej inflacji CPI w 2023 roku uwzględniony w ankiecie mieści się w przedziale między 11,6 a 13,3 procent, przy czym prognoza centralna, przygotowana przez analityków NBP, zakłada 12,4 procent.

Według przepytanych analityków 2024 roku inflacja ma być w przedziale 5,4-8,9 procent, zaś w 2025 roku spaść do poziomu 2,9-6,7 procent. Z kolei według prognozy centralnej NBP w następnych latach inflacja wynosić ma odpowiednio 6,9 procent i 4,4 procent.

W przypadku wzrostu PKB (produktu krajowego brutto) na 2023 rok mamy oczekiwania pomiędzy 0,3 a 1,6 procent. Odnosząc się do prognozy centralnej mamy tutaj wskazanie mówiące o wzroście o 0,9 procent. Co ważne, nikt z ankietowanych nie wskazał takiej sytuacji, gdy w gospodarce będziemy mieli do czynienia z recesją.

Według ankiety roku 2024 PKB powinno wzrosnąć o 1,5-3,8 procent, a sam NBP zakłada wzrost 2,7 procent. Rok później mowa jest o liczbach: 1,9-4,4 procent i 3,3 procent.

Większość analityków zakłada, że cykl obniżek stóp procentowych rozpocznie się dopiero w przyszłym roku

Poziom stóp procentowych to bardzo delikatna sprawa, bowiem przekłada się na portfele milionów Polaków. Dla jednych oznacza znaczące uszczuplenia posiadanych pieniędzy związane ze spłatą pożyczek konsumpcyjnych, rat leasingowych i kredytów hipotecznych. Inni korzystają na wysokich stopach i odsetkach wypłacanych z tytułu posiadania lokat bankowych lub obligacji skarbowych.

Na 2023 rok oceny analityków i NBP są niemal zbieżne. Stopa referencyjna banku centralnego, która obecnie wynosi 6,75 proc. i nie była zmieniana od września 2022 roku, w bieżącym roku nie powinna się już zmienić. Chociaż należy pamiętać, że w publicznych wypowiedziach niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) sygnalizują możliwość niewielkiej obniżki stóp pod koniec roku.

Za to w 2024 roku obniżki stóp procentowych wydaja się być już przesądzone. W przypadku ekspertów przedział stóp to 5,04-6,55, a NBP zakłada 5,78 procent. W 2025 roku ma to być 4,3-5,8 procent przy wskazaniu centralnym 4,51 procent.

W przypadku stopy bezrobocia zgodność jest niemal pełna i nie ma potrzeby opisywania wariantów. Skrótowo rzecz ujmując w 2023 roku bezrobocie będzie na poziomie 5,3 procent, w przyszłym roku - 5,4 procent, a za dwa lata - 5,2 procent.

Polska waluta powinna być silna, choć pozostanie pod presją globalnych wydarzeń

Wzrost procentowy nominalnego wynagrodzenia w gospodarce ma wynieść w 2023 roku 11,5 procent, aby w dwóch kolejnych latach rosnąć odpowiednio o 8,5 procent i 7 procent.

Średnioroczny kurs euro względem polskiej waluty w 2023 roku ma być w okolicach 4,59 złotego, w 2024 roku - 4,57 złotego, a w 2025 roku 4,55 złotego. W tym przypadku przewidywania mogą jednak zostać poddane dużej presji sytuacji międzynarodowej, która przez wojnę na Ukrainie wydaje się być dynamiczna. Wówczas założenia makroekonomiczne i fundamenty gospodarcze przegrywają z paniką i brakiem racjonalnego myślenia. Jednak trend związany z umacnianiem się polskiego złotego wobec innych walut wydaje się być trwały.

