NBP: moneta kolekcjonerska z bursztynem na 100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem

Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 50 zł upamiętniającą 100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem - poinformował w środę bank centralny. Jest to moneta oksydowana z wklejką bursztynową.

Jak czytamy, moneta wyemitowana została w nakładzie do 5000 sztuk. Jej cena to 830 zł brutto. "Wyróżnia się masą dwóch uncji srebra próby Ag 999".

"Na awersie przedstawiono odzyskaną część Pomorza, ograniczoną przez terytorium Niemiec oraz rybaka kaszubskiego ze zwojem sieci i z długim wiosłem, charakterystycznym dla regionu i okresu historycznego" - poinformował bank w komunikacie.

Z kolei na rewersie - jak czytamy - widnieje postać generała Józefa Hallera wjeżdżającego konno w wody Zatoki Puckiej w symbolicznym akcie zaślubin z morzem. "W tle stylizowana manifestacja patriotyczna 10 lutego 1920 roku, z silnym akcentem narodowym - flagami państwowymi".

NBP przypomina, że rozpad państw zaborczych po I wojnie światowej, działania Polaków na emigracji i walki polskich formacji wojskowych na wszystkich frontach stanowiły podstawę polskiej niepodległości.

"We wtorek 10 lutego 1920 roku około godziny 10.00 z Gdańska do Pucka wyruszył specjalny polski pociąg. (...) Delegacje przybyły do Pucka z całej Polski. "Masy ludu i wojska" w strugach deszczu "wśród bicia z dział" dotarły na "plac lotniczy", na którym zaimprowizowano kaplicę. Na maszt wciągnięto polską flagę i odprawiono Mszę Świętą. (...) Generał Józef Haller konno wjechał do morza. W imieniu Rzeczypospolitej wrzucił do wody platynowy pierścień od polskich gdańszczan i zakończył uroczystość słowami: "Oto dzisiaj dzień czci i chwały. Rozpostarł skrzydła Orzeł Biały, nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim. Naród czuje, że go już nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem". (...) Dzisiaj brzeg Bałtyku w Pucku zdobi pamiątkowy słup z orłem Jagiellonów i napisem "Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z generałem Józefem Hallerem na czele objęło na wieczne posiadanie polskie morze" - pisze w folderze emisyjnym dr Jan Tarczyński.

Poinformowano, że monetę będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.