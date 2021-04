NBP może włączyć się tylko w systemowe rozwiązanie kredytów walutowych w CHF

NBP może włączyć się tylko w systemowe rozwiązanie kredytów walutowych we frankach szwajcarskich - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej konferencji prasowej. Dodał, że nie istnieje możliwość pomocy publicznej udzielonej przez bank centralny dla jednego banku.

Prezes wskazał, że obecnie NBP nie prowadzi prac związanych z przewalutowaniem kredytów frankowych. Podkreślił, że "wszystko co było do przeanalizowania mamy w banku przeanalizowane, monitorujemy, co się dzieje w bankach, w kredytach, jesteśmy gotowi". Zaznaczył jednak, że banki, nie są zainteresowane, by wspólnie rozwiązać problem przewalutowania kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich i "tylko jeden bank chce dynamicznie to przeprowadzić, ale nie istnieje możliwość pomocy publicznej udzielonej przez bank centralny dla jednego banku".

Podkreślił też, że kluczowa w tej kwestii będzie uchwała Sądu Najwyższego. "Obecnie wszyscy czekają na decyzję Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która rozstrzygnie ws. kredytów frankowych".

"Nasza rola jest żadna, póki kwestie nie dojrzały do rozwiązań o charakterze systemowym. (...) Jeśli będzie rozwiązanie kredytów walutowych o charakterze systemowym, na które zgodzą się banki, klienci, (...) to wtedy oczywiście możemy się tam pojawić, z powodów takich, że będzie to miało wymiar makroekonomiczny" - powiedział.

Podkreślił, że obecnie wiążące są umowy indywidualne zawarte pomiędzy bankami i klientami.

W piątek zespół prasowy SN poinformował, że termin posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie przedstawionych przez I prezes SN Małgorzatę Manowską zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych został zmieniony z 13 kwietnia na 11 maja br.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl