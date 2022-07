NBP: można spodziewać się, że szczyt inflacji będzie latem br.

Przy założeniu, że tarcza antyinflacyjna utrzymana będzie co najmniej do końca 2023 r., to szczytu inflacji można się spodziewać latem br., a jej poziom będzie nieco wyższy niż odczyt czerwcowy - powiedział we wtorek dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar.

Przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego uczestniczący we wtorkowej konferencji odpowiadali na pytania m.in. o to, kiedy w tym roku pojawi się "górka inflacyjna" i jakiej wartości inflacji można się spodziewać.

Dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar zauważył, że zależeć to będzie od tego, kiedy zostałaby wycofana tarcza antyinflacyjna. Ocenił, że jest dość prawdopodobne, iż będzie ona wycofywana stopniowo. Dodał, że coraz bardziej prawdopodobne jest również to, że będzie ona utrzymana co najmniej do końca 2023 roku.

"Wówczas tego wzrostu silnego inflacji spowodowanego wycofaniem wszystkich rozwiązań tarczy w październiku nie będzie i można przyjąć, że szczyt inflacji będzie latem tego roku, w lipcu, sierpniu, trochę może we wrześniu" - wskazał dyrektor.

Szpunar dodał, że "poziom tej inflacji będzie nieco tylko wyższy niż odnotowany w czerwcu". 1 lipca Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,5 proc.

Dyrektor zwrócił uwagę, że pewnym sygnałem, że prawdopodobnie osiągamy apogeum inflacji jest m.in. to, że spadają ceny paliw. Przyznał jednocześnie, że w przypadku żywności można się jeszcze spodziewać wzrostu ich cen.

Wicedyrektor departamentu analiz i badań ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski był również pytany jak ostatnia podwyżka stóp procentowych przez RPP wpływa na projekcję inflacji.

"Mamy mnożnik krótko i długookresowy. W krótkim okresie wzrost stóp procentowych o 100 punktów bazowych obniża inflację o 0,2 pkt. proc., w dłuższym okresie nawet do 0,4 pkt. proc. Ten wzrost o 50 pkt. bazowych można zakładać, że obniża inflację gdzieś o 0,2 pkt. proc.

RPP podwyższyła w obecnym cyklu, od października 2021 r., stopy procentowe łącznie o 640 pb., do 6,50 proc. w przypadku stopy referencyjnej. Rada zdecydowała w lipcu o podniesieniu stóp procentowych o 50 pkt. bazowych.

