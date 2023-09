NBP: na koniec 2022 r. wartość nieruchomości mieszkaniowych w Polsce wyniosła 6,5 bln zł

Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2022 r. wyniosła ok. 6,5 bln zł, wobec 5,8 bln zł na koniec 2021 r. – podał Narodowy Bank Polski w opublikowanym w poniedziałek raporcie.

"Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2022 r. wyniosła ok. 6,5 bln zł, wobec 5,8 bln zł na koniec 2021 r. Szacowana wartość nieruchomości komercyjnych stanowiła około 380 mld zł, przy 355 mld zł w 2021 r. Wartość nieruchomości mieszkaniowych na koniec omawianego okresu odpowiadała ok. 211 proc. PKB, a komercyjnych ok. 12 proc. PKB" - odnotował NBP w opublikowanym w poniedziałek "Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.".

Bank centralny wskazał, że w ubiegłym roku poprawiła się sytuacja mieszkaniowa w kraju: zwiększyła się liczba mieszkań w zasobie na 1000 ludności (wyniosła ok. 413 wobec 405 w 2021 r.) oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (ok. 31,1 mkw. wobec 30,4 mkw. w 2021 r.). Zmalała jednocześnie przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie (2,4 wobec 2,5 w 2021 r.). Poprawę sytuacji mieszkaniowej odnotowano w grupie wszystkich miast wojewódzkich. Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych określany na podstawie wskaźników nasycenia i zaludnienia nadal notowano w grupie miast największych pod względem liczby ludności.

"Efekty budownictwa mieszkaniowego mierzone liczbą mieszkań przekazanych do eksploatacji w 2022 r. w Polsce osiągnęły rekordowy poziom - oddano do użytkowania niemal 238,5 tys. lokali, z tego w miastach wojewódzkich 72,8 tys." - podał NBP. "W 2022 r. w badanych miastach wojewódzkich notowano wzrosty cen mieszkań, co było efektem mniejszej podaży lokali na rynku. Zwłaszcza w największych miastach obserwowano wzrost kosztów ich produkcji przy jednocześnie znacznie mniejszym popycie spowodowanym wzrostem kosztów finansowania oraz niepewnością ekonomiczną" - zaznaczono.

W omawianym okresie średnie ceny ofertowe i transakcyjne mkw. na rynkach pierwotnych i wtórnych w badanych miastach w Polsce kontynuowały trend wzrostowy, który wraz ze spadkiem akcji kredytowej zaczął hamować pod koniec roku, zwłaszcza w Warszawie.

"W 2022 r. zarówno na rynkach pierwotnych, jak i wtórnych dynamiki cen transakcyjnych wykazywały realne spadki względem wskaźnika CPI" - wskazał NBP.

