NBP: Nadwyżka na rachunku bieżącym po II kw. '20 wyniosła 6.576 mln euro

Nadwyżka na rachunku bieżącym po II kwartale 2020 r. wyniosła 6.576 mln euro wobec 4.623 mln euro nadwyżki w I kwartale, po korekcie - podał w środę NBP.

Bank centrany poinformował także, że zadłużenie zagraniczne brutto Polski spadło w II kwartale 2020 roku do 299.022 mln euro z 302.132 mln euro w I kw. po korekcie. Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło natomiast do 96.905 mln euro z 100.006 mln euro, po korekcie. Jednocześnie zadłużenie pozostałych sektorów spadło do 60.624 mln euro z 65.781 mln euro, po korekcie.

NBP podał także, że międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec II kw. 2020 r. wyniosła minus 232.544 mln euro wobec minus 235.923 mln euro na koniec I kw. 2020 r. po korekcie.