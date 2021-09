NBP: Nie ma mowy o spirali płacowo-cenowej

Presja inflacyjna ze strony kosztów pracy nie występuje, nie ma w tej chwili mowy o żadnej spirali płacowo-cenowej - powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Zapewnił, że gdyby takie ryzyko się pojawiło, bank centralny na to zareaguje.

Podczas konferencji prasowej padło pytanie, czy wysoki wzrost płac wynika z podwyższonej inflacji i rosnących żądań płacowych w Polsce.

Glapiński podkreślił, że presja inflacyjna ze strony kosztów pracy nie występuje. "Nie ma mowy o spirali płacowo-cenowej. To jest mechanizm, który trudno potem przerwać politykom pieniężnym. Oczywiście mamy na to baczenie i analizujemy poziom presji płacowej w gospodarce. Gdyby ryzyko takiej spirali się pojawiło, to będziemy aktywnie i adekwatnie reagować i natychmiast o tym poinformujemy. Jesteśmy na to uczuleni, gdyby coś takiego się pojawiło" - stwierdził szef NBP.

Zauważył, że nie ma gospodarek rosnących bez inflacji. "Polska, doganiając Zachód, musi się liczyć z tym, że w perspektywie kilkudziesięciu lat ceny zbliżą się do zachodnich. Chodzi o to, by płace rosły szybciej od wzrostu cen" - powiedział. Dodał, że kraj, który dogania, musi mieć wyższą inflację, ale nie taką, jak jest teraz. "Taka, która jest w tej chwili, powoduje ciągły ból głowy, u nas w NBP i u obserwatorów" - przyznał Glapiński.

Przypomniał, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw to nie cała gospodarka. "W lipcu wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 8,7 proc., czyli solidnie, choć wolniej niż w poprzednich miesiącach, a jednocześnie solidniej niż inflacja. Ale nie mamy tu mowy o żadnej spirali płac i cen. Wzrost wydajności pracy jest bardzo dynamiczny w Polsce, szczególnie w przemyśle, i znacząco przekracza wzrost wynagrodzeń. Jednostkowe koszty pracy wynikające z relacji wzrostu wynagrodzeń i wzrostu wydajności kształtują się korzystnie, czyli spadają, dynamika spada w pobliże zera. Nie rosną jednostkowe koszty pracy, a w samym przemyśle są ujemne" - mówił prezes NBP.

Glapiński stwierdził też, że dzięki temu, że NBP rozpoczął luzowanie ilościowe, nie doszło w Polsce do znaczącego wzrostu bezrobocia. "Miejsca pracy zostały ochronione. Tarcze antykryzysowe były wypłacone dzięki temu, że NBP wszedł do gry. Bez tego nie byłoby z czego płacić" - powiedział szef banku centralnego.

