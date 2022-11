NBP nie przewiduje recesji w Polsce

Eksperci z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP podali dane o wzroście PKB w kolejnych latach. W 2023 roku można się spodziewać, że wzrost gospodarczy wyniesie 0,7 procent i zacznie rosnąć.

Sygnały napływające ze Stanów Zjednoczonych i strefy euro są lepsze niż można się było spodziewać

Polski eksport już w przyszłym roku powinien dodatnio wpływać na PKB

Ograniczenie konsumpcji powinno wpłynąć na niższy poziom inflacji

Projekcja NBP dotycząca inflacji i wzrostu gospodarczego w kolejnych latach pokazała, że w przypadku PKB nie jest przewidywany jego spadek do poziomu, który oznaczałby recesję

Spowolnienie gospodarcze w 2023 roku jest pewne, ale raczej unikniemy recesji

Można się spodziewać natomiast znaczącego spowolnienia, bowiem w 2023 roku wzrost PKB powinien wynosić 0,7 procent. Po czym w kolejnych latach zakładany jest wzrost - do 2 procent w 2024 roku i 3,1 procenta w 2025 roku.

- W naszych prognozach przyjęliśmy założenie dotyczące stabilnego poziomu stóp procentowych, a także uwzględniliśmy uwarunkowania międzynarodowe. Zaskakująco dobre dane nadeszły ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w październiku obniżyła się inflacja, a to oznacza, że w przyszłym roku raczej nie będzie tam recesji, a w kolejnym roku nastąpi odbicie w gospodarce. Najbliższe kwartały będą trudne w strefie euro, ale okazuje się, że udało się zastąpić zakupy rosyjskiego gazu innych kierunków co powinno docelowo wpływać na spadek cen nośników energetycznych. Spodziewana katastrofa w gospodarce na szczęście nie nadeszła. Wiele wskazuje też na to, że stopniowo polski eksport będzie dodatnio wpływał na nasz PKB dlatego scenariusz osłabienia naszego wzrostu gospodarczego jest oczywisty, ale recesji nie zakładamy - powiedział na konferencji zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski

Spowolnienie polskiej gospodarki będzie miało charakter miękki, a w tej chwili nie jest jeszcze obserwowany spadek poziomu zatrudnienia. Chociaż z badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach wynika, że coraz mniej znaczącym czynnikiem przy podejmowania decyzji biznesowych jest chęć zatrzymania pracowników. Wynika to z tego, że w najbliższych kwartałach można się spodziewać znacznego ograniczenia inwestycji ze strony firm. Notowane jeszcze w tym roku pozytywne odczyty odnoszą się głównie do kończenia realizowanych projektów. Dotyczy to zwłaszcza budownictwa mieszkaniowego, gdzie widać brak rozpoczynania nowych budów.

W najbliższych kwartałach można się spodziewać znaczącego ograniczenia inwestycji

W przyszłym roku można się spodziewać, że płace będą rosły, po czym na przełomie II i III kwartału ich poziom ustabilizuje się, co efektywnie oznaczać będzie ich realny spadek. To ograniczy konsumpcję, co wraz z odłożonym w czasie efektem podwyżek stóp dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej powinno ograniczać presję inflacyjną. Otwarte pozostaje pytanie, jaki wpływ na ceny będzie miało wycofanie od stycznia 2023 roku rządowej tarczy antyinflacyjnej.

NBP założył ścieżkę inflacyjną, która zakłada, że w 2023 roku będzie ona poziomie 11,1-15,3, ale raczej będzie to bliżej 13,1 procenta, w 2024 roku 4,2-7,6 proc., lecz można się spodziewać poziomu 6 procent, natomiast w 2025 roku 3,5 procenta.

Większa skala podwyżek stóp procentowych wpłynęłaby na ograniczenie wzrostu gospodarczego

Gdyby RPP podniosła bardziej stopy, powiedzmy o kolejnych 50 punktów, to inflacja obniżyłaby się szybciej, ale spadek PKB byłby bardziej odczuwalny - wynika z raportu NBP.

