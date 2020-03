NBP: obniżenie rezerwy obowiązkowej obowiązuje od 30 kwietnia

Obniżona do 0,5 proc. stopa rezerwy obowiązkowej zacznie obowiązywać od 30 kwietnia - informuje Narodowy Bank Polski w uchwale Rady Polityki Pieniężnej, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym NBP.

"Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej od dnia 30 kwietnia 2020 r." - czytamy w uchwale RPP.

O obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc. zdecydowała we wtorek Rada Polityki Pieniężnej. Podjęto też decyzję o podwyższeniu oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,5 proc. do poziomu stopy referencyjnej NBP. Jak uzasadniono, celem tej decyzji było ograniczenie ryzyka wpływu aktualnych zaburzeń gospodarczych na podaż kredytu.