NBP: od czwartku do kupienia złota i srebrna moneta z Janem III Sobieskim

Od środy w placówkach NBP oraz na stronie internetowej będzie można kupić złote i srebrne monety kolekcjonerskie poświęcone królowi Janowi III Sobieskiemu - poinformował NBP. Dodano, że złota moneta ma nominał 500 zł, a srebrna - 50 zł.

Moneta z królem Janem III Sobieskim to kontynuacja serii monet kolekcjonerskich "Skarby Stanisława Augusta", która odwzorowuje osiemnastowieczną kolekcję medalierską z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego.

NBP wyjaśnił, że seria monet obejmuje 24 wizerunki monarchów - 23 z oryginalnej kolekcji królewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Podobnie jak medale w XVIII wieku, współczesne monety są bite w złocie i w srebrze.

Bank dodał, że na rewersie monet - złotej i srebrnej - widnieje przeniesione z medalu popiersie króla (według obrazu Marcella Bacciarellego) zwrócone w prawo, z podgoloną czupryną i obfitymi wąsami, w wieńcu laurowym; w zbroi z lwim naramiennikiem i płaszczu podbitym futrem, z krzyżem i gwiazdą francuskiego Orderu Ducha Świętego.

"Na awersie obu monet umieszczono tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Obrany Roku Pańskiego 1674 dnia 20 maja, koronowany Roku Pańskiego 1676 dnia 2 lutego, jako poddany (króla Michała) pobił Turków pod Chocimiem, jako król zwyciężał tychże, uwolnił Wiedeń od oblężenia, znamienity męstwem, wykształceniem i wymową, jako poddany był uczestnikiem wewnętrznych zamieszek, jako król dręczony był tym samym nieszczęściem. Umarł w Wilanowie Roku Pańskiego 1696, mając lat 72, w 22. roku panowania, dnia 17 czerwca" - poinformowano.

NBP wyjaśnił, że złota moneta zostanie wyemitowana w nakładzie do 600 sztuk, a jej cena wyniesie 19 500 zł brutto. Nakład srebrnej wyniesie do 5 tys. sztuk, a jej cena to 850 zł brutto. Monetę będzie można nabyć oddziałach okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner.

Bank w wskazał, że dwudziesta moneta serii przedstawia Jana III Sobieskiego herbu Janina, hetmana wielkiego koronnego, po zwycięstwie chocimskim obranego na króla w maju 1674 r. i koronowanego 2 lutego 1676 r. Zyskał europejską sławę po zwycięstwie pod Wiedniem. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców i władców w dziejach Polski. Miał reformatorskie plany tyczące polityki zagranicznej i wewnętrznej. Pragnął zapewnić następstwo tronu swemu najstarszemu synowi Jakubowi.

Sobieski zmarł w 1696 r. i został pochowany najpierw w kościele Kapucynów w Warszawie, a następnie, w 1734 r., na Wawelu.

NBP poinformował, że kolejna emisja zaplanowana jest na 23 lutego 2022 r. Tego dnia wprowadzona do obiegu zostanie moneta o nominale 10 zł "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - Zdzisław Broński Uskok".

