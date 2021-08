NBP: od czwartku w sprzedaży złote i srebrne monety kolekcjonerskie z kard. Wyszyńskim

Od czwartku będzie można kupić dwie monety kolekcjonerskie „Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego”: złotą o nominale 100 zł oraz srebrną o nominale 10 zł - poinformował w środę Narodowy Bank Polski.

Jak podał bank centralny, na rewersie złotej monety przedstawiono popiersie prymasa Stefana Wyszyńskiego z profilu oraz napis: "Serce narodu jest w sercu Boga", będący fragmentem wypowiedzi kardynała. Na rewersie srebrnej monety znalazło się popiersie Wyszyńskiego wspartego na pastorale i odręczny napis: "Per Mariam - Soli Deo" (łac. "Samemu Bogu - przez Maryję"). Na awersach monety złotej i srebrnej przedstawiony został herb kard. Wyszyńskiego.

Srebrna moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 12 tys. sztuk i można ją będzie nabyć w cenie 150 zł brutto. Nakład złotej monety o nominale 100 zł wynosi do 1500 sztuk, a cena - 2200 zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner - przekazano w komunikacie.

Jak napisała w folderze numizmatycznym Marta Wójcik, kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981), prymas Polski to jedna z najważniejszych postaci XX-wiecznej historii Rzeczpospolitej. "Słowem i czynem odcisnął trwały, niezatarty ślad w dziejach polskiego Kościoła, stając się autentycznym świadkiem Boga i przykładem żywej miłości do ojczyzny. Posługę prymasowską w zniewolonej ojczyźnie rozpoczął w czasie nasilenia walki władzy komunistycznej z Kościołem. W okresie stalinizmu został aresztowany i był więziony przez trzy lata w kilku miejscach odosobnienia. W tym czasie napisał +Jasnogórskie Śluby Narodu+, które już po uwolnieniu prymasa stały się treścią +Wielkiej Nowenny+ - przez dziewięć lat przygotowującej Polaków do obchodów Milenium Chrztu Polski" - czytamy w folderze.

